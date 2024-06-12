“أنت محظوظ للفوز بمليون دولار” شارك في مسابقة الحلم 2024 على MBC وغير مسار حياتك!

مسابقة الحلم واحدة من أشهر الفعاليات التي انطلقت في مختلف الدول العربية كما أنها تساعد على تحقيق حلم الفوز بمليون دولار، تجدر الإشارة إلى أن المسابقة تجذب مجموعة كبيرة من المشاهدين من مختلف أنحاء الوطن العربي، حققت المسابقة نسب مشاهدة عالية كما أن الجميع ينتظر دوره في الفوز يومًا.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

الاشتراك في المسابقة بسيط للغاية ويتم من خلال عدة خطوات ميسرة كالآتي:

يبحث المتسابق عن رقم المسابقة المخصص لدولته من خلال قنوات التلفزيون أو موقع المسابقة الرسمي.

يكتب كلمة حلم بالعربية أو dream بالإنجليزية في رسالة نصية قصيرة ثم يرسلها على رقم الدولة التابع لها.

يستقبل المتسابق رسالة تؤكد أنه تمكن من الاشتراك في المسابقة.

سيتم طرح عدة أسئلة من قبل القائمين على المسابقة ينبغي أن يجيب عليها بالكامل إجابات صحيحة حتى ينتهي من الاشتراك.

للتعرف على ابرز التحديثات حول المسابقة على المتسابق متابعة قناة ام بي سي حتى يتمكن من سماع أسماء الفائزين.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

وضعت إدارة المسابقة بعض الشروط البسيطة حتى يتمكن أي فرد من الاشتراك مع ضرورة استيفاء الآتي:

أن يكون من أبناء أي دولة عربية ومقيم بها.

ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عام.

أن يكون على اطلاع كامل بجميع أحكام وشروط المسابقة والموافقة عليها.

لا تربط المشترك صلة قرابة مع أي فرد يعمل في قناة إم بي سي أو أحد العاملين في المسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

خصصت إدارة المسابقة عدة أرقام يمكن للمتسابق الاشتراك من خلالها وهي كالتالي: