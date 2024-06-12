مليوون مبروك الزيادة.. ما هي شروط الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين في العراق.. شوف نفسك منهم ولا لا

يقوم فئة واسعة من المتقاعدين في جمهورية العراق بالبحث عن تفاصيل متعلقة بمصرف الرافدين لرواتب المتقاعدين لهذا الشهر، ويعتبر هذا الدعم المالي واحدا من الإعانات التي تقدمها الحكومة للأفراد الذين اعتزلوا العمل بسبب التقدم في السن والتحديات الاقتصادية التي تعترض طريقهم، حيث تساعدهم هذه المساعدة على تلبية احتياجاتهم الضرورية. وفقًا لما صرحت به وزارة المالية، يظل موعد صرف الراتب ثابتا ولن يتغير، ومن خلال هذا المقال، سوف نقوم بتوضيح جميع الجوانب المتعلقة بهذا الأمر بالتفصيل.

شروط الحصول على الزيادة الجديدة

صاغت وزارة المالية مجموعة من الشروط والضوابط الواجب احترامها لطلب زيادة في رواتب المتقاعدين في العراق، وهي كالتالي:

لا ينبغي أن يتجاوز راتب المتقاعد حاجز المليون دينار عراقي.

يجب أن يكون عمر المتقدم للطلب على الزيادة لا يقل عن 60 عاماً.

يشترط أن يكون المتقاعد حاصلاً على الجنسية العراقية.

يتعين على المتقاعد تسديد كافة اشتراكاته للإدارة العامة للضمانات.

يجب أن يكون المتقاعد مقيماً دائماً في العراق.

يتوجب تقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة والتحقق منها بشكل دقيق.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق