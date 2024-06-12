“مبروك للناجحين”رابط نتائج الصف التاسع 2024 اليمن عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية moe-ye.net عموم المحافظات

بالتزامن مع انتهاء فترة اختبارات مرحلة الصف التاسع لكافة الطلاب، باتت التساؤلات عبر محركات البحث جوجل حول اعلان نتائج الصف التاسع 2024 اليمن، حيث يعتبر هذا الصف من الصفوف المصيرية التي تحدد مستقبل الطالب في الالتحاق بالمدارس الثانوية أو الفنية، لذلك يعيشون كافة الطلاب حالة من القلق والتوتر، لذلك نوضح عبر موقعنا الالكتروني الدليل المصري عن متى يتم الإعلان عن النتيجة.

رابط نتائج الصف التاسع 2024 اليمن

نتيجة للتساؤلات العديدة من قبل الطلاب عن نتائج الصف التاسع 2024 اليمن، أطلقت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن الرابط الإلكتروني، الذي يمكن كافة الطلاب من الاستعلام والحصول على نتائجهم بصورة الكترونية سهلة وسريعة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

على الطالب التوجه إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم اليمنية. واختار نتائج الصف التاسع 2024. ثم قم بتعبئة النموذج الذي يظهر امامك من خلال كتابة بيانات الطالب من” رقم الجلوس، واسم الطالب رباعي، والرقم القومي”. بعد التأكد من صحه البيانات قم بالنقر على كلمة” الاستعلام”.

ثم انتظر ثواني معدودة تظهر أمامك النتيجة بالدرجات الحاصل عليها في كافة المواد الدراسية، يمكنك طباعتها في صورة pdf وحفظها على جوالك، والجدير بالذكر أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الصف التاسع عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات، وذلك من خلال اتباع الخطوات كما بالصور التالية:

موعد اعلان نتائج الصف التاسع اليمن 2024

وفقًا لقرار وزارة التربية والتعليم اليمنية، أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الصف التاسع 2024 بصورة رسمية على الموقع الرسمي للوزارة، ولكن فور الانتهاء من مرحلة تصحيح أوراق إجابات كافة الطلاب، التي ما زالت قائمة حتى وقتنا هذا، وفور اعتمادها من قبل الوزير، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الساعات المقبلة.