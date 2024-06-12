فلوس جيالك وانت في سريرك.. منحة العمالة الغير منتظمة لهذه الفئة من المواطنين.. يابختك لو كنت منهم

في هذه الأيام، يبدي الكثير من المواطنين اهتماما بمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بالمنحة المخصصة للعمال غير المنتظمين في فترة عيد الأضحى المبارك، إذ يعتبرونها من الأمور الحيوية التي يسعون للحصول عليها لتأمين احتياجاتهم الضرورية خلال هذا الوقت، لذلك في مقالنا اليوم وعبر موقعنا البديل سوف نتعرف على تفاصيل منحة العمالة الغير منتظمة ومن هي الفئات التي يحق لها صرف المنحة.

الفئات التي يحق لها صرف المنحة

تم تحديد حوالي 11 فئة مؤهلة لتلقي منحة العمالة غير المنتظمة، التي من المقرر صرفها قبل عيد الأضحى المبارك لعام 2024، وزارة العمل أشارت إلى الفئات التالية:

العمال في مجال النقل.

الباعة المتجولين ومنادي السيارات وتوزيع الصحف.

منظفو الأحذية.

الحرفيون المسجلون في سجلات العمل.

ملاك العقارات الذين يحققون دخلاً سنويا أقل من الحد الأدنى للتأمين الاجتماعي.

العمال المنزليون.

حفظة القرآن الكريم.

المرنمون وخدم الكنائس.

العمال الذين يعملون في مجال البناء.

المربين في رياض الأطفال.

العمال في مجال الخدمات اللوجستية.

صرف منحة العمالة الغير منتظمة

تم بدء البحث عن المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة نتيجة انتشار بعض التقارير الرسمية، حيث أشارت مصادر حكومية إلى استعداد مديريات العمل في المحافظات لاستكمال إجراءات صرف منحة عيد الأضحى للعمال غير المنتظمين، التي تصل قيمتها إلى 500 جنيه، ويتم صرفها من قبل مفتشي وزارة العمل وتم تسجيلها رسميا في سجلات المديريات، وتأتي هذه المنحة وفقا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019.