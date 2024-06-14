“شكلها هتحلو”.. اعرف موعد صرف المعاشات والمرتبات في شهر يوليو 2024 وخبر مفرح لأصحاب المعاشات

يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة موعد صرف المعاشات والمرتبات في شهر يوليو 2024، فعلى الرغم من أن المواعيد الثابتة لصرف المعاشات عادة ما تكون معروفة مسبقا وتتبع جدولا زمنيا محددا، إلا أن هذا الاستفسار يثير اهتماما خاصا بسبب اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث يكون السؤال نابعا من رغبة المستفيدين في التأكد مما إذا كان هناك تغيير محتمل في جدول صرف المعاشات مثلما حدث في الماضي عندما تم تكبير مواعيد صرف الرواتب قبل الأعياد الوطنية أو المناسبات الدينية، ولكن حتى الآن لا يبدو أن هناك معلومات رسمية أو تأكيدات بشأن أي تغيير في مواعيد صرف المعاشات.

موعد صرف المعاشات والمرتبات في شهر يوليو 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنها حددت موعد صرف المعاشات لجميع المستحقين في بداية كل شهر ميلادي، بما في ذلك معاشات شهر يوليو 2024، حيث سيتم صرفها بداية من الاثنين الأول من يوليو المقبل، و أكدت الهيئة أنه لم يتم تبكير موعد الصرف مما يعني أن جميع المعاشات ستصرف في مواعيدها المحددة، وبينت الهيئة أنه يمكن لجميع المستحقين للمعاشات صرفها من ماكينات الصرف الآلي.

زيادة المعاشات خلال شهر يوليو 2024

بناء على المادة 35 من قانون المعاشات والتأمينات رقم 148 لسنة 2019، تلتزم الحكومة بتنفيذ زيادة سنوية في المعاشات مع بداية كل عام مالي جديد، وتحديدا في الثلاثين من يونيو من كل عام مع تطبيق الزيادة اعتبارا من الأول من يوليو بنسبة لا تتجاوز 15%، وفي إطار جهود تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين أعلن رئيس الجمهورية عن زيادة بنسبة 15% في المعاشات كجزء من حزمة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والتي بدأ تنفيذها في شهر مارس الماضي، وبناء عليه لا يتوقع حدوث زيادة إضافية في المعاشات بداية من شهر يوليو 2024.