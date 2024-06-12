“زيادة جديدة” زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية الجديدة 2024 ومقدارها حسب تصريحات وزير العمل

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي عن زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية في رواتب متقاعدي العمال المضمونين، وفقًا للإعلان الرسمي، تم تعديل رواتب الرعاية الاجتماعية لتصبح متساوية الآن بين حملة شهادة البكالوريوس، في مبادرة تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة في المجتمع، يأتي هذا القرار الجديد كخطوة مهمة نحو تعزيز حياة المتقاعدين وتعزيز دورهم الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع، تجدر الإشارة إلى أهمية دور المتقاعدين في بناء الوطن وضرورة احترام حقوقهم وتوفير الظروف الملائمة لهم.

زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية لحاملي شهادة البكالوريوس

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، برئاسة السيد أحمد الأسدي، عن زيادة في رواتب متقاعدي العمال المضمونين، وقد بلغت هذه الزيادة الجديدة نحو 150 ألف دينار، خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين، الموافق 10 حزيران (10 يونيو)، وأوضح الأسدي أن هذه الزيادة ستكون على الحد الأدنى من الرواتب، حيث ستصل إلى 350 ألف دينار، لتصبح بمقدار 500 ألف دينار، كما أشار الوزير إلى أن الزيادة المستحقة ستتراوح بين 87 ألفًا و150 ألف دينار.

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الحكومة بتعزيز الدعم لفئات المجتمع الأكثر احتياجًا، وتحسين ظروفهم المالية، ويعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أنه تم إعداد قوائم بأسماء المستفيدين من المساعدات الاجتماعية في الوجبة التاسعة، وأوضحت أن أكثر من 300 ألف مواطن قد تقدموا للحصول على هذه الوجبة، وتم فرز جميع الطلبات بناء على الشروط التالية: