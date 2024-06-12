مش هتلاقي ارخص من كدة وبأعلى كفاءة.. سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy M14 4G.. أقوى هاتف اقتصادي

هاتف Samsung Galaxy M14 4G من أشهر الأنواع التي يتطلع لشرائها عدد كبير من الأشخاص، وأكثر ما زاد الطلب على هذا الهاتف هو بقاء البطارية لفترة طويلة، لذلك يعتبر هذا النوع هو أفضل الأنواع في تلك الفئة، لما يمتلكه من مميزات متعددة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy M14 4G

هاتف Samsung Galaxy M14 4G من أقوى الهواتف من الناحية الاقتصادية بالإضافة إلى ذلك فإنه من الهواتف ذات أسعار خيالية:

المعالج: يتميز بأن المعالج الخاص به من النوع Qualcomm Snapdragon 680 4G ثماني النواة 6 نانو.

مساحة التخزين: يتوفر بذاكرة داخلية 64 جيجا بايت و 128 جيجا بايت.

الرام: متوفر برام 4 و 6.

الكاميرا الأمامية: تعمل بدقة 13 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية.

الشاشة: حجم الشاشة 6,7 بوصة، وهي من النوع PLS LCD التي تعمل بدقة 1080×2400 بكسل.

نظام التشغيل: أندرويد 13.

الأمان والحماية: يدعم الهاتف خاصية الفتح من خلال التعرف على الوجه، ومتاح بصمة إصبع.

البطارية: تكون البطارية 5000 ملي أمبير ويشحن الهاتف بقوة 25 واط.

خاصية OTG: يدعمها الهاتف.

اللون: ياتي الهاتف باللون الأزرق الغامق، والفاتح.

مزايا هاتف Samsung Galaxy M14 4G

ومن مميزات هاتف Samsung Galaxy M14 4G الآتي :

يدعم شبكات الجيل الرابع.

بسبب سعة البطارية الواسعة فإنها تدوم البطارية لفترة طويلة.

يتميز الهاتف بأنه مميز وشيك.

تقدم الكاميرا الخلفية أداء مميز في تصوير الفيديوهات والصور.

يتاح في الهاتف إمكانية إضافة مساحة خارجية “كرت ميموري”.

يدعم عملية تصوير الفيديو بأعلى جودة FHD.

يقدم المعالج أداء قوي للغاية.

سعر هاتف سامسونج جالاكسي m14 4G

يختلف سعر الهاتف حسب الرام والمساحة الداخلية، حيث يصل سعر الهاتف 100 دولار إذا كانت مساحته 64 جيجا بايت والرام 4 جيجا، بينما يصل سعره إلى 140 دولار إذا كانت مساحته 128 جيجابايت، والرام 6 جيجا.