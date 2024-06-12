تردد قناة تكبيرات الحج 2024 على النايل سات …. تكبيرات العيد لبيك اللهم لبيك

تردد قناة تكبيرات الحج 2024، من أكثر الترددات التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة لما فيها من روحانيات جميلة تُشعر المسلم بفرحة وبهجة عيد الأضحى الذي لم يفصلنا عنه إلا أيام قليلة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تردد قناة تكبيرات الحج 2024 …..

تكبيرات الحج 2024

يهتم عدد كبير من المسلمين في شتى أنحاء العالم بالبحث عن تردد قناة تكبيرات الحج 2024، لما فيها من فرحة وسنة عن رسولنا الكريم فالتكبير سنة نبوية فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: “وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ: أَيَّامُ العَشْرِ، وَالأَيَّامُ المَعْدُودَاتُ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ” رواه البخاري في صحيحه، ثم ذكر رواية معلقة: “كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السُّوقِ في أَيام العشْر يُكَبِّرَانِ، وَيُكَبِّرُ الناس بِتَكْبِيرِهِمَا، وكَبَّر محمد بن علي خَلْفَ النَّافِلَةِ”.

الأولى: قول: (اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبيراً)، وهذه الصيغة ثابتة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، أخرجها البيهقي في السنن الكبرى وصحح الحافظ ابن حجر سندها.

رضي الله عنه، أخرجها في السنن الكبرى وصحح الحافظ سندها. الثانية: قول: (اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، واللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وللَّهِ الحمدُ)، وهذه الصيغة ثابتة عن ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه.

رضي الله عنه، أخرجها في مصنفه. الثالثة: قول: (اللَّهُ أَكْبَرُ كَبيراً، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبيراً، اللَّهُ أَكْبَرُ وأجَلُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وللَّهِ الحمدُ)، وهذه الصيغة ثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه.

تردد قناة تكبيرات الحج 2024 على النايل سات