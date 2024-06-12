رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 والشروط اللازمة

يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية عن رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024، التي أعلنت عنه الحكومة العراقية تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وتجنب الإزدحام والتكدس داخل المكاتب والهيئات الحكومية، والتي تسعى على تقديم عدد من الخدمات الالكترونية ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024.

رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة

وتيسيراً على الكثير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تخصيص رابط الكتروني لحجز البطاقة الوطنية الموحدة ، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

زيارة موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية على الإنترنت.

ادخل على الصفحة الرئيسية.

حدد خدمة البطاقة الوطنية.

سوف تظهر أمامك استمارة حجز الهوية الوطنية الموحدة.

قم بملأ الإستمارة بالبيانات المطلوبة .

اكتب رقم الجوال الخاص بك.

تأكد من صحة البيانات المطلوبة.

ارفق الأوراق والمستندات المطلوبة.

واضغط على أيقونة “استعلام”.

ما هي شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية عن عدة شروط يجي أو تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول حجز البطاقة الوطنية الموحدة، والتي جاءت كالتالي: