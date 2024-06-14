“وزارة المالية العراقية”.. ما هي حقيقة صرف رواتب المتقاعدين في العراق قبل عيد الأضحى وخطوات الاستعلام عن صرف الزيادات

وفقا لمصادر موثوقة داخل وزارة المالية العراقية، تم التأكيد على أن صرف رواتب المتقاعدين في العراق بما في ذلك جميع الزيادات الأخيرة ستوزع قبل عيد الأضحى المبارك، يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لضمان تلبية جميع الالتزامات المالية للموظفين، مما يساعدهم في التعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وتؤكد الوزارة التزامها بتوفير جميع حقوق الموظفين، خاصة في هذه الفترة المهمة التي تتطلب تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

حقيقة صرف رواتب المتقاعدين في العراق قبل عيد الأضحى 2024

وفقا للمصدر تم تأكيد أنه لن يكون هناك تغيير في مواعيد صرف رواتب المتقاعدين في العراق سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث سيتم الاحتفاظ بالجدول الزمني الرسمي المعتاد دون تأجيل أو تقديم لتوزيع الرواتب، ستصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال الشهر الحالي كما هو مقرر دون أي تعديل في جميع العمليات المالية المتعلقة بالمستحقات في العراق.

زيادة رواتب المتقاعدين 2024

تم تداول بعض الأخبار حول صرف زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يونيو 2024، مما أثار اهتمام الجميع لمعرفة مدى صحة هذه الأنباء، وسيتم توضيح السلم الجديد للرواتب الذي أصدرته هيئة التأمينات الاجتماعية وهي:

راتب المتقاعدين الذين كانوا يتلقون 450 ألف دينار عراقي ارتفع إلى 550 ألف دينار.

فيما ارتفع راتب الذين كانوا يحصلون على 550 ألف دينار إلى 650 ألف دينار.

وبالنسبة لأولئك الذين كانوا يتقاضون 650 ألف دينار، فقد شهدوا زيادة إلى 750 ألف دينار.

أما المتقاعدون الذين كانوا يتلقون 850 ألف دينار، تم زيادة رواتبهم إلى 950 ألف دينار.

الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين 2024

يمكنك الاستعلام عن صرف زيادة رواتب المتقاعدين 2024 باتباع الخطوات الآتية: