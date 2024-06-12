“متى يطبق سلم الرواتب” تعرف على تفاصيل سلم الرواتب الجديد 2024 في العراق

خاطب البرلمان العراقي، الحكومة بضرورة تعديل سلم الرواتب الجديد، حيث أقرت اللجنة القانونية النيابية بأن تكون هذه التعديلات لا تمثل عبئ مالي على الدولة، مشيرة إلى أنه سيتم تحقيق توازن مالي من خلال تدوير الأموال وإعادة توزيعها، ومن خلال الأسطر التالية نبين تفاصيل سلم رواتب الموظفين الجديد.

تفاصيل سلم الرواتب الجديد

كانت اللجنة المالية النيابية قد أكدت سابقاً زيادة رواتب الدرجات الدنيا بنسبة 150% ومنح مخصصات بنسبة 50% لجميع الموظفين تحت السلم الجديد، وفي تصريحاته، أكد رئيس اللجنة عطوان العطواني، على ضرورة تحقيق العدالة من خلال تعديل سلم الرواتب، موضحاً أن السلم الجديد يخضع حالياً لتقييم خبراء لإبداء الرأي النهائي، قبل عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

متى يتم تطبيق سلم الرواتب الجديد

كما نقلت بعض الصحف العراقية تصريح لعضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، حيث ذكر ثلاثة خيارات لتمرير قانون سلم الرواتب:

الخيار الأول هو تعديل سلم الرواتب داخل المبلغ الحالي دون إضافات، مما يعني خفض الرواتب العليا وزيادة الرواتب الدنيا ضمن السقف المحدود في الموازنة.

الخيار الثاني الذي أشار إليه كوجر هو إصدار موازنة تكميلية خاصة بسلم الرواتب، وذلك للسماح بتنفيذ التعديلات المطلوبة وإدخال التحسينات المناسبة.

أما الخيار الثالث الذي طرحه عضو اللجنة المالية النيابية، فهو تأجيل قانون سلم الرواتب إلى مع استحداث موازنة جديدة في عام 2024، بهدف التركيز على الاستقرار المالي والميزانية العامة.

حيث تم العمل على الخيار الثالث، لذلك ام تأجيل سلم رواتب الموظفين لهذا العام، ومن المتوقع ان يتم التطبيق خلال العام الجاري 2024.

سلم الرواتب الجديد 2024

لمعرفة الرواتب الجديدة بعد التعديل لموظفي العراق، يجب أن تتبع الخطوات التالية:

عليك زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية. إدخال بيانات تسجيل الدخول. انقر على خيار الاستفسار عن الرواتب. قم بإدخال كافة المعلومات اللازمة. الضغط على زر “بحث”.

يقدم جدول الرواتب الجديد بعد التعديل وتفاصيل ما يتعلق به.