“سجل واقبض”.. إليكم رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 عبر موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg مع شروط التسجيل في المنحة

وزارة القوى العاملة في جمهورية مصر العربية تعلن عن بدء فترة التسجيل لمنحة العمالة الغير المنتظمة للعام 2024، والتي تعتبر من برامج الدعم الاجتماعي الرائدة التي تهدف إلى تحفيز الشباب الذين لم يجدوا فرص عمل في القطاع الحكومي، والذين يعانون من ضائقة مالية نتيجة لعدم وجود دخل شهري ثابت، يأتي إطلاق هذه المنحة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث تهدف الوزارة من خلالها إلى تقديم الدعم المالي الضروري لهذه الفئات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتخفيف العبء المالي عنهم، وتشجيعهم على الاستقلال المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لأنفسهم و لأسرهم.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وزارة التضامن الاجتماعي أتاحت رابط التسجيل لمنحة العمالة الغير منتظمة 2024، بهدف مساعدة العمال الغير منتظمين في تخفيف أعباء الحياة المعيشية خلال الظروف الاقتصادية الصعبة، ويمكن للعمال المستحقين الاطلاع على الرابط والتسجيل للاستفادة من هذه المنحة، وهي كالتالي:

الذهاب إلى رابط موقع وزارة القوى العاملة.

الدخول إلى الخدمات الإلكترونية.

اختيار العمالة الغير منتظمة.

كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

تحميل المستندات والأوراق المطلوبة.

الانتظار لحين فحص الطلب من قبل وزارة القوى العاملة.

في حالة الموافقة يتم الحصول على منحة العمالة بمبلغ ألف جنية مصري.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

للتقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2024 يجب توافر هذه الشروط وهي: