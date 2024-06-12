“ودع الإيجار الحديث” رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الإجتماعي 2024 والشروط المطلوبة

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الإجتماعي 2024، والتي أعلنت عنه وزارة الإسكان والتعمير لمساعدة عدد كبير من الأشخاص والأسر المتوسطة والحصول على وحدة سكنية بسعر مناسب، وأعلنت الوزارة عن طرح وحدات سكنية بمساحات وأسعار مختلفة وتسهيلات في السداد قد تصل إلى 20 عام ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على رابط الاستعلام والشروط المطلوبة ….

شروط التسجيل في شقق الاسكان الاجتماعي 2024

وأعلنت وزارة الإسكان الإجتماعي عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية المعلن عنها والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم في مصر إقامة دائمة.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 50 عام.

ألا يكون المتقدم حصل على وحدة من الإسكان الإجتماعي من قبل.

ألا يقل الدخل الشهري لرب الأسرة المتزوج عن 6000 آلاف جنيه.

ولا يقل الدخل الشهري للأعزب عن 8000 جنيه شهرياً.

ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأملاك.

يجب على المتقدم سداد مبلغ جدية الحجز في مكتب البريد المصري.

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الإجتماعي 2024

ويمكنكم بكل سهولة الاستعلام عن شقق الاسكان الإجتماعي 2024، من خلال الرابط الالكتروني الذي نستعرضه لكم خلال السطور التالية: