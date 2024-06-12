Crazy taxi الآن النسخة الاصلية 2024 خطوات التحميل و مميزات اللعبة 

عشاق السيارات والقيادة يرغبون في تحميل لعبة كريزي تاكسي على هواتفها من الاستمتاع بها، حيث ان هذه اللعبه مميزه لانها تجربه من المغامره رائعه توفر العشاق القيادة وقت ممتع في هذه اللعبة من خلال عدد من المغامرات التي يخوضها اللاعب اثناء اللعبة وتوفر له طرق كثيرة ومدن متعددة يستطيع من خلالها الفرار من الأعداء بشتى الطرق فهي تنمي مهارات كثيرة عند اللاعبين سوف نتعرف على خطوات تحميل اللعبة خلال الفقرات التالية.

خطوات تحميل لعبة Crazy taxi 2024

إذا كنت من عشاق لعبة Crazy taxi يجب عليك ان تقوم بتحميلها فورا على هاتفك فهي فهي يتم تحميلها بخطوات سهله وبسيطه تتمثل فيما يلي:

اضغط على لعبه Crazy taxi من خلال متجر التطبيقات الخاص بهاتفك.

وبعد ذلك اضغط على تحميل ثم تثبيت اللعبة وانتظر بعض الوقت.

ثم اضغط على فتحه واستمتع بالمغامرات.

مميزات لعبة Crazy taxi