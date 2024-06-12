بأسعار تنافسية.. تعرف على مواصفات Samsung Galaxy A35 في جميع الأسواق.. الإصدار الجديد نزل 

مواصفات Samsung Galaxy A35 من المواصفات المميزة، وكما نعلم أن شركة سامسونج من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الإلكترونيات، والهواتف التي تطلقها تكون متوسطة في الأسعار، وينافس عدد كبير من الهواتف في نفس الفئة، لذلك سنوضح لكم جميع التفاصيل التي تخص هذا الهاتف تابعوا معنا.

مواصفات Samsung Galaxy A35

تأتي مواصفات Samsung Galaxy A35 كالتالي:

الأبعاد والوزن: تكون 161.7x78x8.2 ملم، والوزن يكون 209 جرام.

المعالج: من النوع Exynos.

البطارية: 5000 ملي أمبير بقدرة 25 وات.

خامة التصنيع: الهاتف مصنوع من الزجاج المحاط بإطار بلاستيك.

المساحة: متوفرة بمساحة 128 جيجا بايت، 256 جيجا بايت مع توفره بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت و8 جيجا بايت.

دعم الشبكات: يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

يدعم تشغيل شريحتين.

نظام التشغيل في الهاتف نظام اندرويد 14.

الكاميرا: تعمل الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية الأولى تعمل بدقة 50 ميجا بكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بكسل، والثالثة بدقة 5 ميجا بكسل.

الشاشة: نوع الشاشة Super AMOLED وتعمل بجودة 2340×1080 بكسل.

الأمان والحماية: يدعم الهاتف البصمة، وخاصية التعرف على الوجه.

سعر هاتف samsung galaxy a35

يتميز سعر هاتف samsung galaxy a35 في دولة الإمارات العربية المتحدة بسعر 1050 درهم.

مميزات هاتف samsung galaxy a35

من أهم مميزات هاتف Samsung Galaxy A35 الآتي: