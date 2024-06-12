بالرقم القومي….. منحة العمالة الغير منتظمة 2024 والشروط المطلوبة واصرف 1000 جنيه قبل عيد الأضحى

يبحث عدد كبير من المواطنين عن منحة العمالة الغير منتظمة 2024، التي تعد من أكثر الأمور التي تهم المواطن المصري خلال الفترة الأخيرة خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك والذي يلزم له الكثير من المصاريف لشراء مستلزمات العيد وغيرها من الإحتياجات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 والشروط اللازمة…..

رابط التسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وأعلنت وزارة القوى العاملة المصرية عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، والتي تعد من اهم وأبرز المساعدات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية لعدد كبير من الأسر والأشخاص التي لا تملك دخل شهري ثابت وكانت المرة الأولى خلال تداعيات فيروس كورونا عام 2020، وأعلنت الحكومة عن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة وإليكم الخطوات …..

زيارة موقع وزارة القوى العاملة على الإنترنت .

ثم ادخل على منحة العمالة الغير منتظمة .

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة .

ادخل الرقم القومي والإسم ورقم الموبايل .

اضغط على أيقونة “تسجيل”.

في حالة الموافقة على الطلب سوف يتم ارسال رسالة نصية بموعد ومكان صرف المنحة .

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن عدة شروط يجب أو تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة، وهي: