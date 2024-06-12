فرحة العيد المنتظرة.. تبكير صرف معاش تكافل وكرامه قبل عيد الأضحي للمواطنين.. خلاص فرجت وهتجيب اللحمة

في تطور هام أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عبر منصتها الرسمية على موقع فيس بوك يوم السبت الماضي عن تقديم موعد صرف معاش تكافل وكرامة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 يونيو 2024، جاء هذا القرار بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، لتوفير فرصة للمستفيدين لتحضير احتياجاتهم قبل حلول العيد، وسوف نستعرض في هذا المقال الشامل على موقعنا الإخباري البديل كافة التفاصيل المتعلقة بآلية صرف هذا المعاش المهم.

صرف معاش تكافل وكرامه

وكانت الوزارة قد أوضحت في بيانها أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين المستحقين للدعم، وتمكينهم من الاستعداد للاحتفال بالعيد الكبير بشكل لائق، وسوف نقوم في هذا المقال بتقديم كل المعلومات الضرورية حول كيفية الصرف والشروط والإجراءات اللازمة للاستفادة من معاش تكافل وكرامة، كما نود أن نذكر أن الوزارة تستهدف من خلال هذا الإجراء تعزيز التضامن الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجا، لضمان أن يتمكن الجميع من الاستمتاع بمظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تابعونا على موقع البديل للحصول على مزيد من الأخبار والتفاصيل حول هذا الموضوع المهم.

موعد صرف معاش تكافل وكرامه

أفادت وزارة التضامن الاجتماعي بأنها قررت تقديم موعد صرف معاشات برنامج تكافل وكرامة، حيث تم بدء صرف المعاش اعتبارا من يوم الأحد الماضي، الموافق 10 يونيو 2024، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما يمكن لحاملي بطاقات ميزة المصرفية، وكذلك الذين يمتلكون البطاقات الذكية الصادرة عن مكاتب الهيئة القومية للبريد، الحصول على مستحقاتهم في نفس الفترة، ويشمل هذا المعاش الفئات المستحقة، وهي الأسر والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى كبار السن والشباب، وقد جاء هذا القرار تزامنا مع زيادة الاهتمام والبحث من قِبل الكثيرين حول استحقاقات معاش تكافل وكرامة.