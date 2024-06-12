شكارة العلف بكام.. اسعار العلف اليوم الاربعاء 12 يونيو 2024.. ياترى عامله كام النهارده

شهدت الأيام الأخيرة اهتمام متزايد من قبل المستخدمين على منصات البحث الإلكترونية بالتحقق من أسعار الأعلاف المختلفة ليوم الأربعاء، الموافق 12 يونيو 2024، هذا الاهتمام يعكس تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية الكبيرة التي أثرت بشكل مباشر على أسعار الأعلاف بأنواعها المختلفة، سواء كانت مخصصة للأسماك، الدواجن، الأرانب، المواشي أو حتى علف تسمين الدواجن بكافة أنواعها، وهذه التغيرات انعكست بوضوح على قطاع تربية الحيوانات والطيور، مما أثر على استقرار الأسعار.
اسعار العلف
في ضوء هذه التغيرات، شهدت أسعار المواد الخام والأعلاف الحيوانية تذبذب واضح اليوم، فمن الملاحظ أن أسعار علف تسمين الدواجن تتراوح حاليا بين 22,000 و22,300 جنيه في السوق المصري، وذلك بناء على ما أفادت به عدة مصانع وموردي الأعلاف. سوف نقوم في السطور التالية بتقديم نظرة تفصيلية حول أسعار الأعلاف اليوم والظروف التي أدت إلى هذا التباين في الأسعار، وهذه الأسعار المتغيرة تعكس الوضع الاقتصادي المضطرب الذي يؤثر على مختلف جوانب سوق الأعلاف، من المعروف أن عوامل عديدة، مثل تقلبات أسعار المواد الخام الدولية، التغيرات في أسعار النقل، ومستويات الطلب والعرض، تسهم في تحديد أسعار الأعلاف.
اسعار العلف اليوم في مصر
- شهدت أسعار أعلاف الطيور والحيوانات المختلفة تباينات ملحوظة اليوم. حيث بلغ سعر علف الحمام حوالي 21,000 جنيه، وهو ما يعكس استقرار نسبي في تكلفة تغذية هذه الطيور.
- أما بالنسبة لأعلاف البط، فقد تم تسجيل سعر قدره 21,500 جنيه، وهو ما يشير إلى بعض الزيادة مقارنة بالأيام السابقة.
- وفيما يتعلق بعلف السمان، فقد استقر سعره عند حوالي 21,000 جنيه، مما يدل على ثبات في الأسعار في هذا القطاع.
- من جهة أخرى، سجلت أسعار علف الأرانب والأغنام اليوم مبلغا قدره 15,500 جنيه، مما يعكس ثباتا أو تراجعا طفيفا في الأسعار.
- كما بلغ سعر علف الأسماك اليوم نحو 31,000 جنيه، وهو ما يعكس ارتفاع ملحوظ ربما يعود لزيادة الطلب على تغذية الأحياء المائية.
- وبخصوص علف النعام، فقد وصل سعره اليوم إلى حوالي 30,000 جنيه، مما يشير إلى ارتفاع تكلفة تربية هذه الطيور الكبيرة.
- أما علف الرومي فقد بلغ سعره اليوم نحو 26,000 جنيه، مما قد يعكس تغيرات في السوق تتعلق بتكلفة الإنتاج أو الطلب.
- وأخيرا، تم تسجيل سعر علف الخيول اليوم بنحو 15,000 جنيه، وهو ما يعكس استقرارا في تكاليف تغذية هذه الحيوانات.