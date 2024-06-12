ألحقي اشتريها قبل العيد.. أسعار الفراخ اليوم الاربعاء في مصر 12 يونيو 2024 وسعر الكتاكيت بمختلف أنواعها

شهد سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء استقرارا إلي حد كبير في بورصة الدواجن بالأسواق المصرية، بالاضافة إلي توفر الأعلاف الداجنة اللازمة وجميع مقومات صناعة الثروة الداجنة، واليكم في السطور التالية من هذا المقال أسعار الفراخ بجميع أنواعها في الأسواق المصرية مع اسعار الكتاكيت اليوم ايضا.

اسعار الفراخ اليوم الاربعاء في مصر

جاء سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الاربعاء بسعر 90 جنيه للكيلو في مزارع التجار، بينما جاء سعرها حوالي 95 جنيه في المحلات التجارية للمواطنين، أما عن كيلو الفراخ البلدي في مزارع للتجار فجاء بنحو 125 جنيهًا، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 130 جنيهًا.

الفراخ الساسو وصل سعرها اليوم في مزارع التجار حوالي 110 جنيهات، بينما في المحلات التجارية للمستهلكين جاءت بسعر 115 جنيه، ووصل سعر كيلو الفراخ الامهات نحو 70 جنيه في مزارع التجار، بينما في المحلات التجارية للمستهلكين وصلت بسعر 75 جنيهً.

اسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024