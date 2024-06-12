العب مع ميسي وكريستيانو.. الاصدار الاخير من فيفا موبايل 2024 متوافق مع الاندرويد والايفون

توجد العديد من الألعاب الإلكترونية ولكن من أشهرها الفترة الحالية هي العاب كرة القدم ومن أهمها لعبه فيفا موبايل التي تجذب عدد كبير من اللاعبين إليها وتعد من أبرز اللعب التي يتنفس بها عدد كبير من اللاعبين وعشاق هذه الألعاب وعيادة كرة القدم، فهي تقدم تجربة رائعة لجميع اللاعبين من خلال اختيار عدد كبير من اللاعبين لكرة القدم والاندية الشهيرة لذلك سوف نتعرف على طريقه تنزيل لعبه فيفا 2024 خلال الفقرات التالية.

طريقة تحميل لعبة فيفا 2024

لعبه فيفا من اهم مميزاتها انها تتوافق مع اجهزة الاندرويد وكذلك الايفون لذلك يمكن تحميلها بسهولة على الهواتف الذكية من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على متجر جوجل بلاي من هاتفك لانظمه الاندرويد او متجر اب ستور لانظمة الايفون.

ثم اكتب اسم اللعبة باللغة الانجليزية او باللغة العربية في مربع البحث واضغط على تحميل.

وانتظر حتى ينتهي العد ويجب ان تتاكد من اتصال الهاتف الجيد بالانترنت ثم اضغط على السماح الأذونات لتثبيت اللعبة على هاتفك.

وانتظر حتى يتم التثبيت بشكل كامل ثم اضغط على فتح اللعبة وقم بتسجيل الدخول.

واضغط على موافقة الشروط والأحكام ثم اتبع خطوات التسجيل.

ادخل بيانات حسابك كاملة ويمكنك بعد ذلك الاستمتاع بتجربة مميزة من خلال لعبه فيفا 2024.

مميزات لعبة فيفا 2024

من اهم مميزات لعبة فيفا 2024 انها تقدم لك تجربة رائعة ومدانيه ومناسبة لجميع الاجهزة كما ان اللعبه مساحتها ليست كبيرة لذلك فهي تناسب امكانيات اجهزة كثيرة لذلك يمكن اللعب ان يستمتع بها في اي وقت ويلعبها بسهولة.