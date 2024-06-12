الواتساب يحذر من خطأ شائع يؤدي الي اختراق البيانات

الواتساب من اشهر التطبيقات لارسال الرسائل ويستخدمه الملايين من مختلف دول العالم، ولكن يجب أن تحذر عند استخدام الواتساب من اختراق حسابك، ويجب أن تقوم بتأمين الخصوصية بشكل كبير حتى لا تتعرض الى اي عمليه من الاحتيال والنصب من خلال اختراق حسابك وتصبح بياناتك مهددة بشكل كبير، لذلك سوف نتعرف خلال الفقرات التالية على أسباب اختراق تطبيق الواتساب وكيفية حمايته من السرقة.

اختراق تطبيق الواتساب وسرقة البيانات

أوضح أحد الخبراء بانك يمكن ان تتعرض الى عملية نصب واحتيال من خلال تطبيق الواتس اب حيث ان هناك عن مجهولون يرسلون رسائل نصية بها روابط ورموز عادة تكون مكونه من سته ارقام بيطلب منك ادخال هذه الاكواد على هاتفك والدخول على الرابط ومن هنا تبدا سرقة بياناتك واختراق هاتفك وتصبح مراقب ويمكن أن يتم تهديدك بالملفات وصور الخاصه بك.

طريقة حماية الواتساب من الاختراع

يجب عليك عدم الضغط على أي روابط مجهولة او ادخال اكواد في هاتفك لا تعرفها.

يجب عليك ان تقوم بتفعيل الخصوصيه والامان في تطبيق الهاتف من خلال ادخال الايميل او رقم الهاتف.

حيث لا يستطيع احد تسجيل الوتساب الخاص بك الا بعد ارسال رساله تاكيد على الإيميل الخاص بك.

طرق شائعة للنصب والاحتيال

هناك طريقة شائعة يقوم بها المحتلين وهي أنهم يتواصلون مع عدد من الأشخاص باعتبارهم هيئة خاضعة الى شركة الاتصال ويطلبون منك بعض الاكواد التي سوف تصلك على الهاتف وبمجرد معرفتها يستطيع اختراق هاتفك بسهولة، لذلك يجب أن تحذر من مشاركة هذا الكود مع أي شخص مجهول وغير معروف وتحذر الشركات أن هذه الجهات غير تابعة لها.