أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة منصة مظلتي 2024

amal khater تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة منصة مظلتي 2024
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

مع اقتراب موعد عيد الأضحى يتساءل الجميع عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة تعاون 2024 ،حيث تلك الوجبة تم تأخيرها لذلك قامت الجهة المختصة بالرد بأنه قد وصل عدد طلبات تسجيل على تلك الوجبة كبير للغاية، ولذلك تعمل الجهات المختصة على فرز الطلبات وتوفير الدعم لمن يستحق فقط والأكثر احتياجا، كما أن الرعاية الاجتماعية هي أحد صور المساعدات التي تقدم من قبل الحكومة العراقية لمن يستحق من أصحاب الدخل المحدود والمنخفض، ولكن يتم ذلك عدم التحقق من توفير عدد من الشروط المعلنة سابقا.

أسماء الوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية 2024

من اكثر الموضوعات بحثا بالأخص في تلك الفترة هي أسماء الرعاية الاجتماعية لتلك الوجبة يمكنك الاستعلام عنها من خلال القيام ببعض الخطوات التي تتمثل في التالي:

  • أولا زيارة منصة مظلتي الإلكترونية.
  • عليك كتابة كود التحقق الظاهرة على الشاشة .
  • من خلال الصفحة الرئيسية توجه إلى ” الرعاية الاجتماعية”.
  • قم بتعبئة جميع الحقول بالبيانات المطلوبة مثل” المحافظة ورقم الهوية”.
  • وتتمثل الخطوة الأخيرة في أنقر على كلمة ” استعلام ” ليتم عرض قائمة المقبولين pdf كما يمكنك تحميل تلك القائمة على جهازك الخاص.

ما هي شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية

قام برنامج الاجتماعية بتحديد مجموعة من الشروط الواجب توافرها عند طالبي الدعم وتتمثل في:

  • يجب على راغب الحصول على الدعم أن يكون ذات جنسية عراقية.
  • كما يشترط الإقامة بصورة دائمة داخل الأراضي العراقية.
  • الشروط الأساسية أن يتكون أفراد أسرته من أربع أفراد وأكثر .
  • وتروح عمر المتقدم من 18 عام إلى 50 عام إذا كان المتقدم ذكر.
  • أما في حالة كان متقدمة امرأة يتراوح سنها من 15 عام إلى 55 عام.

 

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amal khater

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