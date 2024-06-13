وسط ترقب الطلاب.. الكشف عن حقيقة إعلان نتائج الثالث المتوسط 2024 قبل عيد الأضحى وما هي الخطوات للاستعلام عن النتائج

تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية حاليا على استعداد لرفع نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024، وذلك بعد انتهاء عملية تصحيح أوراق الاختبارات ومراجعتها بدقة في جميع مدارس البلاد، وتؤكد مصادر موثوقة أن النتائج ستكون متاحة على موقع الوزارة الإلكتروني خلال الأيام المقبلة، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الوصول إليها بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، وسنوضح لكم رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024.

حقيقة إعلان نتائج الثالث المتوسط 2024 قبل عيد الأضحى

وفي إعلان من وزارة التربية والتعليم العراقية، أكدت الوزارة أن عملية تصحيح أوراق الاختبارات للصف الثالث المتوسط 2024 تقترب من الانتهاء، حيث قام العاملون في الوزارة بجهود كبيرة لضمان انتهاء عملية التصحيح في الوقت المناسب لرفع النتائج على الموقع الإلكتروني المخصص للوزارة، وفي هذا السياق أوضحت المصادر المسؤولة أنه من المتوقع ظهور النتائج بعد انتهاء الطلاب من امتحاناتهم في اليوم الخامس من يونيو 2024 وبسبب هذا التوقيت المحدد، لاحظ ارتفاعا في معدلات البحث عن كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب، في هذه الظروف أطلقت الوزارة رابطا للحصول على النتائج بسرعة وسهولة، مما يسهل عملية الوصول إليها لكافة الطلاب وأولياء الأمور.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024

يمكن لأولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع وزارة التربية العراقية عن طريق الخطوات الآتية:

الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

الضغط على ايقونة استعلام.

تحديد المرحلة الدراسية الصف الثالث المتوسط 2024

كتابة بيانات الطالب المطلوبة بدقة.

اختيار المحافظة الخاصة بالطالب.

الضغط على خانة عرض النتيجة.

سيتم ظهور نتيجة الطالب.

نتائج الثالث متوسط 2024 نتائجنا

يهتم العديد من الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتائج الصف الثالث متوسط 2024 وذلك في حالة من القلق والتوتر، حيث يمكن الآن الاستعلام عن النتائج بسهولة عبر منصة نتائجنا باتباع التالي: