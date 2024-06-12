بإمكانيات جبارة.. تعرف على مواصفات samsung galaxy c55 وسعره 2024.. أحدث إصدار

يتم البحث الفترة الحالية عن مواصفات samsung galaxy c55 وأحدث أسعاره وعيوبه أيضًا، ويعتبر هذا أحدث إصدار جديد قامت به الشركة، وكما نعلم أن شركة سامسونج من أشهر الشركات العالمية التي كل فترة تقوم بالإعلان عن هاتف جديد بمواصفات وأسعار مميزة، لذلك أصبحت محط أنظار العديد من الأشخاص الذين يرغبون في شراء هاتف جديد.

مواصفات samsung galaxy c55

مواصفات samsung galaxy c55 نفس النسخة التي أعلنت عنها الشركة في هاتف سامسونج جالاكسي M55، ولكن يوجد اختلاف بينهم في التصميم، وهذه المواصفات كما هي متمثلة على النحو التالي:

يتميز ظهر الهاتف بأنه جلد ومحاط بإطار بلاستيكي، ويزن الهاتف 180 جرام.

متوفر ذاكرة عشوائية “رام” 8 جيجا أو رام 12 جيجا.

مساحة التخزين المتوفرة في الهاتف 256 جيجا.

يتميز بوجود بصمة إصبع موجودة في أسفل الشاشة.

وبطارية الهاتف تصل سعتها 5000 مللي أمبير، كما تدعم البطارية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 45 وات عن طريق استخدام USB Type C.

يتميز الهاتف بأنه من النوع Super AMOLED Plus التي يكون حجمها 6,7 بوصة.

يمكن وضع شريحتين في الهاتف مع إمكانية إضافة كارت ميموري.

يتميز المعالج بأنه من النوع كوالكوم سناب دراجون 7 جين 1 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex A710.

وتصل دقة الكاميرا الأمامية تصل إلى 50 ميجا بكسل.

متاح به خاصية التعرف على الوجه.

عيوب هاتف سامسونج جالاكسي c55

توجد بعض العيوب في هاتف samsung galaxy c55، وهذه العيوب كما هي متمثلة النحو التالي:

السماعة الخارجية في الهاتف من النوع مونو وليس نوع ستريو.

ليس به منفذ خاص لسماعات الأذن.

لا تتوفر في الكاميرا الخلفية تصوير الفيديو بدقة 4.K.

سعر هاتف samsung galaxy c55

يتوفر الهاتف في الصين بسعر 275 دولار للنسخة التي تكون الذاكرة لها 256 جيجا بايت و رام 8 جيجا، بينما النسخة التي تكون مساحتها 256 جيجا بايت ورام 12 سعره وصل إلى 315 دولار.