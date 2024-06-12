موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 164 على قناة الفجر الجزائرية وقناة atv التركية

يبحث عشاق الدراما التركية عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 164، التي يترقبها ملايين من المشاهدين خلال الساعات الأخيرة، وعلى الرغم من كثرة الأعمال التركية إلا أن هذا المسلسل استطاع أن يبني قاعدة جماهيرية كبيرة من شتى أنحاء العالم العربي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 164 .

مسلسل المؤسس عثمان الحلقه 164

حقق مسلسل المؤسس عثمان نجاحاً واسعاً على مدار الخمس سنوات الأخيرة لما يعرضه من أحداث شيقة وتفاصيل دقيقة جعلت الجميع حريصين على متابعة الحلقات الجديدة أولاً بأول ، وهذا بالإضافة إلى عرض تفاصيل الحروب التي خاضها المؤسس عثمان أمام التتار والمغول ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد عرض المسلسل وأبطال العمل.

أبطال مسلسل قيامة عثمان الجزء الخامس

يضم مسلسل قيامة عثمان عدد من نجوم الدراما التركية ومن بينهم:

بوراك أوزجيفيت

يلدز جاغري عتيقسوي

أوزجه تورير

بوراك تشيليك

سرحات كيليتش

إركان أفجي

شاغري شنسوي

أمين غورسوي

فاتح أيها

تردد قناة الفجر الجزائرية

يُعرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية يوم الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة 09:00 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، والتي يمكنكم استقبالها من خلال التردد التالي:

التردد: 11034

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 5000

معامل تصحيح الخطأ: ¾

القمر الصناعي: نايل سات

الجودة: HD

تردد قناة Atv التركية