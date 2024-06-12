عودة بمواصفات خيالية.. لعشاق التصوير أقوى هاتف 2024 سعر و مواصفات هاتف Vivo V30 5G

في عالم التكنولوجيا المتسارع تسعى الشركات المصنعة للهواتف الذكية إلى تقديم أحدث الابتكارات لتلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة والمتنوعة في هذا السياق تبرز شركة فيفو كواحدة من الشركات الرائدة التي تسعى دائما لتقديم أجهزة متطورة تلبي متطلبات عشاق التصوير والتقنيات الحديثة مع إطلاق هاتفها الجديد Vivo V30 5G لعام 2024 حيث تدخل فيفو بقوة إلى المنافسة من خلال تقديم هاتف يجمع بين الأداء القوي وتقنيات التصوير المتقدمة مما يجعله خيارا مثاليا لعشاق السيلفي والتصوير الفوتوغرافي بشكل عام.

مواصفات هاتف Vivo V30 5G

أطلقت شركة فيفو هاتفها الجديد Vivo V30 5G لعام 2024 والذي يلقب بـ وحش السيلفي نظرا لمواصفاته المتميزة في التصوير إليك مواصفات الهاتف بالتفصيل

شاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة بدقة 2400 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

معالج Snapdragon 8 Gen 2.

الذاكرة العشوائية RAM 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت.

التخزين الداخلي 128 جيجابايت، 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة Funtouch OS 14.

كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، كاميرا واسعة بدقة 12 ميجابكسل، كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

كاميرا سيلفي بدقة 44 ميجابكسل مع ميزات الذكاء الاصطناعي.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 65 وات.

دعم 5G.

الألوان المتاحة الأسود، الأزرق، الأبيض.

مميزات هاتف Vivo V30 5G

أداء قوي بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 2 والذاكرة العشوائية الكبيرة.

كاميرا سيلفي بدقة 44 ميجابكسل تعد مثالية لعشاق التصوير.

شاشة رائعة شاشة AMOLED بتردد 120 هرتز تقدم تجربة مشاهدة ممتازة.

شحن سريع قدرة شحن سريع تصل إلى 65 وات مما يضمن شحن البطارية بسرعة.

السعر المتوقع للهاتف

– يتراوح سعر Vivo V30 5G بين 700 و900 دولار أمريكي حسب النسخة (RAM سعة التخزين).

عيوب هاتف Vivo V30 5G

بالرغم من أن هاتف Vivo V30 5G يأتي بمواصفات قوية ومزايا عديدة إلا أن هناك بعض العيوب المحتملة التي قد تؤثر على قرار الشراء بالنسبة للبعض من بين هذه العيوب: