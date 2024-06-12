موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى في كافة الدول العربية.. وأهم الأدعية الخاصة بيوم عرفة

بعد يوم عرفة من أهم الأيام وأعظمها دينيا،كما يوجد العديد من الأحاديث التي توضح فله ذلك اليوم ففي الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال” صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده” فمعنى هذا الحديث أنه صيام عرفة يكفر الذنوب السنة القادمة والذنوب السنة الماضية، ولهذا السبب يفضلون الكثير من المسلمين صيام تلك يوم بهدف التقرب من الله واتمنى الرضا والعفو وغفران ذنوبهم.

ما هي أفضل الأدعية يوم عرفة

هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تؤكد فضل يوم عرفة وسوف نقوم بعرض مجموعة منها من خلال النقاط التالية:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير”

كما حدث صلى الله عليه وسلم على أهمية الدعاء في هذا اليوم المبارك وقد جاءت في السنة النبوية هذا الدعاء” لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير).”

اللهم اجعلنا من الذين تكتبنا من عتقائك من النار والمقبولين لديك. اللهم ارزقنا البركة في كل أمور حياتنا، سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك.

اللهم لا تملأ قلوبنا إلا بحبك، وارزقنا شرابا سائغا من يد نبينا، واهدنا إلى الفردوس الأعلى، واجعل القرأن شفيعا لنا، ولا تردنا خائبين يا رب العالمين.

متى موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

قد أفادت الحسابات الفلكية بأن سوف يكون عيد الأضحى يوم 16 يونيو وبناء عليه سوف يكون الجمعة الموافق 7 يونيو بداية شهر ذو الحجة 1445 وسوف تكون وقفة عرفة الموافق 15 يونيو يوم السبت.