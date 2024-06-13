الحكومة توضح مواعيد صرف رواتب يوليو 2024 في المغرب

من أكثر المواضيع التي يتم التساؤل عنها باستمرار في الفترة الأخيرة هو متى يتم صرف رواتب يوليو،ويأتي ذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك،حيث ينتظر الجميع رواتبهم حتى يتمكنوا من شراء مستلزماتهم وقضاء عطلة سعيدة، حيث انتشر الكثير من الأخبار عن تقريب ميعاد صرف المرتبات بالمغرب،وبناءا على ذلك أعلنت جهات مسؤولة عن جميع التفاصيل وسوف نوضح في مقالنا هذا موعد صرف رواتب شهر يوليو وكذلك خطوات الاستعلام عن الرواتب.

مواعيد صرف رواتب يوليو 2024

أعلن صندوق الإيداع بصرف المعاشات الشهرية للمتقاعدين، كماقد صرحت الجهات المسؤولة أنه سوف يتم صرف مرتبات شهر يوليو 2024 لجميع القطاعات ذلك يوم 12 من يونيو بدلا من يوم 25 ويأتي ذلك بشكل غير مستمر بمناسبة عيد الاضحى المبارك،ويتمكن الموظفين من الاستعلام عن رواتبهم من خلال الخطوات التالية:

عليك بزيارة صفحة وزارة الاقتصاد والمالية.

قم باختيار رواتب من قائمة الخدمات المقدمة من قبل الصفحة.

قم بإدخال مكان العمل.

عليك بإدخال جميع البيانات بشكل صحيح.

الآن قم بالضغط على ايقونة الاستعلام.

زيادة رواتب الموظفين

وعلى صدد حديثنا تساءل الكثير من المواطنين المغربيين، هل يوجد زيادة في الرواتب هذا الشهر بمناسبة العيد وقد أعلنت الجهات المسؤولة على أنه سوف يتم زيادة الرواتب بنسبة 10%،وذلك بعد اتفاقها مع النقابات المركزية بالمغرب على أن يتم زيادة رواتب العاملين بالقطاع العام بقيمة تصل ل 1000 درهم مغربي كل شهر ، على أن يصرف جزء منها هذا العام والجزء الآخر في يونيو 2025، والجدير بالذكر أن الحكومة المغربية قامت بخفض نسبة الضرائب على المرتبات بنسبة تتراوح من 30 إلى 38%، وذلك بعد أن قامت النقابات بمعارضة قيمة الضرائب على المرتبات.