بدائل الثانوية العامة 2024…. تعرف على تنسيق مدارس ستيم stem ومميزاتها والشروط اللازمة

تنسيق مدارس ستيم stem، يهتم عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب بإختيار أفضل المدارس لـ بدائل الثانوية العامة نظراً لصعوبة مناهجها وعدم قدرة الطلاب على النجاح ، ومدارس المتفوقين من أكثر المدارس التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة لما فيها من مميزات ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تنسيق مدارس ستيم 2024 والشروط اللازمة للتقديم.

مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

تعتبر مدارس ستيم من أكثر المدارس المتميزة والتي تعمل على زيادة مهارات الطلاب والإستفادة من التكنولوجيا الحديثة في شتى المجالات ، وهذا ما يبحث عنه ولي الأمر بعد التخرج من الإعدادية لتصبح من أهم بدائل الثانوية العامة

تنسيق مدارس ستيم 2024

أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن 98%.

كما يجب أن يكون الطالب حاصل على الدرجات النهائية في المواد المقررة.

وأخيراً أن يكون الطالب حصل على الدرجة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية، والرياضيات والعلوم.

ما هي مميزات مدارس ستيم 2024

على الرغم من كثر المدارس الثانوية إلا أن مدارس ستيم تعد من أفضل المدارس في مصر والتي باتت محور اهتمام وبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور لأنها تهتم بتأسيس الطلاب والإعتماد على أنفسهم في كافة الأمور، كما أنها تساهم في أن يعتمد الطالب على استخدام التكنولوجيا الحديثة وهذا بالإضافة إلى تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم للمشاركة في النهوض بالعلم والعمل من خلال إستخدام أحدث وسائل التعليم في العالم ، وتأهيل الطالب للإلتحاق بأفضل الوظائف بعد التخرج.