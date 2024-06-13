اضافات مميزه وخطيره.. طريقة تحديث الواتس الذهبي 2024

ازدادت مؤشرات البحث من قبل المستخدمين عن تحديث الواتس الذهبي، حيث يعتبر هذا التطبيق من أهم التطبيقات للتواصل بين الأشخاص،والجدير بالذكر أن هذا التحديث يقدم العديد من المميزات الجديدة مثل التحكم في من يمكنه رؤية معلوماتك، كما تضم إمكانية إخفاء حالة متصل،اخفاء حالة المتصل، و جاري الكتابة،وإمكانية التحكم في من يستطيع إعادة توجيه رسائلك بالإضافة أن هذا التطبيق يأتي بنظام ضد الحظر،كما يمكنك قراءة الرسائل والحالات المحذوفة،ومن خلال مقالنا هذا سوف نوضح لكم مميزات التحديث وكذلك طريقة التحديث.

تحديث الواتس الذهبي يونيو 2024

يمتلك الواتس آب الذهبي الكثير من المميزات التي جعلته المفضل لدى الكثير من المستخدمين عن الواتس اب العادي وسوف نوضح لكم هذه المميزات من خلال الخطوات التالية :

تستطيع ارسال جميع الملفات والفيديوهات كبيرة الحجم.

كما يمكن إرسال الصور والرسائل بعدد كبير.

تستطيع تحديد الصورة الشخصية لمن تريد أن يراها.

تستطيع قراءة الرسائل بعد حذفها.

تستطيع تغير الخط وتغير لونه وهذه الميزة غير متوفرة في الواتس العادي.

تستطيع اخغفاء حالة الظهور.

كيفية تحديث الواتس اب الذهبي

يتمكن جميع الأشخاص الذين يستخدمون الواتس اب الذهبي من تحديثه،من خلال خطوات بسيطة نوضحها فيما يلي: