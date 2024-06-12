هاتف الغلابة من أوبو … مواصفات جيدة وسعر ممتاز مواصفات هاتف Oppo A18 والعيوب الموجودة فى الهاتف 

دقة الشاشة ليست عالية (HD+) مما قد لا يكون مناسبا لبعض المستخدمين الذين يفضلون شاشات Full HD. المعالج MediaTek Helio G35 مناسب للمهام اليومية، لكنه قد لا يكون كافيا للألعاب والتطبيقات الثقيلة.