هاتف الغلابة من أوبو … مواصفات جيدة وسعر ممتاز مواصفات هاتف Oppo A18 والعيوب الموجودة فى الهاتف 

تشتهر شركة أوبو بإنتاج هواتف ذكية تقدم توازنا جيدا بين السعر والمواصفات مما يجعلها خيارا مثاليا للمستخدمين الذين يبحثون عن هواتف اقتصادية بمواصفات جيدة من بين أحدث إصداراتها الهاتف Oppo A18 دعونا نستعرض مواصفاته وسعره في السعودية والإمارات ومصر.
مواصفات هاتف Oppo A18
- شاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل.
- المعالج MediaTek Helio G35.
- الذاكرة العشوائية RAM 4 جيجابايت.
- التخزين الداخلي للهاتف 64 جيجابايت مع إمكانية التوسيع عبر بطاقة microSD.
- نظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة ColorOS 12 كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا عميقة بدقة 2 ميجابكسل.
- كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.
- بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن العادي بقوة 10 وات.
- الالوان المتاحة الأسود، الأ
سعر هاتف Oppo A18
- يصل سعر الهاتف فى. المملكة العربية السعودية السعودية حوالي 600 ريال سعودي.
- الإمارات حوالي 600 درهم إماراتي.
- يصل سعر الهاتف فى مصر حوالي 4500 جنيه مصري.
مميزات هاتف Oppo A18
- يقدم الهاتف قيمة جيدة مقابل السعر.
- سعة البطارية الكبيرة تضمن عمر بطارية طويل.
- يأتي الهاتف بتصميم أنيق ومريح للاستخدام اليومي.
- إمكانية زيادة مساحة التخزين عبر بطاقة microSD.
عيوب هاتف Oppo A18
- دقة الشاشة ليست عالية (HD+) مما قد لا يكون مناسبا لبعض المستخدمين الذين يفضلون شاشات Full HD. المعالج MediaTek Helio G35 مناسب للمهام اليومية، لكنه قد لا يكون كافيا للألعاب والتطبيقات الثقيلة.
- الشحن بقوة 10 وات قد يكون بطيئا مقارنة بالهواتف الحديثة التي تدعم شحن أسرع.