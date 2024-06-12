توضيح وزارة المالية.. زيادة رواتب المتقاعدين 200,000 دينار 2024

يبحث كثير من المتقاعدين في العراق على محركات البحث عن حقيقة زيادة الرواتب الجديدة ،كما يريد المواطنين من معرفة موعد صرف تلك الزيادة وبداية تطبيقها، علما بأن تسعى دائما الحكومة العراقية إلى تحسين مستوى معيشة كافة الفئات داخل المجتمع العراقي، لذلك تعمل دائما على تقديم زيادات على الرواتب كما بلغت تلك الزيادة 100 الف دينار، ولكن قد أوضحت وزارة المالية بأنها سوف تقوم بالإعلان عن زيادة جديدة قيمتها 1000 دينار عراقي حتى يصبح الحد الادنى الخاص برواتب المتقاعدين 700 الف دينار، ولكن إلى الآن لم يتم التطبيق هذا القرار في العراق.

زيادة رواتب عراقيين المتقاعدين

قامت وزارة المالية العراقية مؤخرا بالإعلان عن زيادة جديدة من معاشات التقاعد قد تم تحديدها من قبل الوزارة وكانت قيمتها بلغت 100 الف دينار، ولكن عقب هذه الزيادة تم زيادة رواتب عن المتعاقدين الى 200 الف دينار ورفع الحد الادنى للرواتب إلى 700 ألف دينار عراقي ولكن الى الأن لم يتم تطبيق هذه الزيادة الأخيرة على الرواتب وهي الآن في مرحلة انتظار التصويت داخل مجلس الوزراء من أجل تطبيق ثم قيام الوزارة بتحديد موعد خاص بصرف تلك الزيادة على المتقاعدين المدنيين والعسكريين داخل العراق.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

إذا كنت أحد المستفيدين وترغب في الاستعلام عن الرواتب عليك اتباع ما يلي: