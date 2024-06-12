“استعلم من هنا” رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2024 الدور الأول عموم المحافظات العراقية

يس خالد تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“استعلم من هنا” رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2024 الدور الأول عموم المحافظات العراقية
رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2024

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2024، والتي أعلنت عنه وزارة التربية العراقية تيسيراً على الطلاب الذي بدأ أن يظهر عليهم القلق والتوتر خاصة بعدما أعلنت الوزارة عن الإنتهاء من رفه نتائج الثالث المتوسط على الموقع الرسمي للوزارة أو على موقع نتائجنا العراقي، وإليكم خطوات الإستعلام…..

نتيجة الثالث المتوسط 2024

حيث صرح وزير التربية العراقية أن الوزارة انتهت من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بطلاب الثالث المتوسط وسط متابعة مشددة من قبل القيادات التعليمية ولجان التصحيح التي أعلنت عنها الوزارة في شتى المحافظات العراقية، وأكد سيادته أن نسب نجاح الثالث المتوسط 2024 تزيد عن العام الماضي، وهذا مؤشر قوي على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة مطلع العام الجاري.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2024 الدور الأول

وأشاد سيادته بالمجهود الكبير التي قام به المعلمين منذ بداية العام الدراسي حتى انتهائه ، وأضاف إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2024 العراق عموم المحافظات خلال الساعات الأخيرة المقبلة، ويمكن لطلاب الثالث المتوسط الإستعلام عن النتائج من خلال اتباع الخطوات الآتية:

  • زيارة موقع وزارة التربية العراقية .
  • أو الدخول على موقع نتائجنا العراقي.
  • اختر نتائج الثالث المتوسط 2024.
  • اختر المحافظة التابع لها الطالب.
  • ثم ادخل الرقم الإمتحاني للطالب.
  • بعد ذلك اضغط على أيقونة “استعلام”.
  • سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب على الفور.
  • أما في حالة عدم ظهور النتيجة فيجب التواصل مع إدارة المدرسة التابع لها الطالب .
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معلومات الكاتب
يس خالد

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