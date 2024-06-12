هتشتري خروف بأقل سعر …. تعرف على أسعار الأضاحي في مصر 2024

أسعار الأضاحي في مصر 2024، أيام قليلة تفصلنا عن عبد الأضحى المبارك وبدأ عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات المصرية في البحث عن أسعار البقر والجاموس والخرفان ، ومن خلال موقع البديل سوف نتعرف على أسعار الأضاحي 2024 .

حيث تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن أسعار الأضاحي في مصر 2024 والتي تشهد حالة من الاستقرار في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، والتي تتوايد عمليات الشراء خلال الأيام الأخيرة الماصية بسبب حلول عيد الأضحى الذي من المقرر أن يكون في الأحد 16 يونيو 2024….

أسعار البقر والجاموس في مصر 2024

سعر كيلو البقر الكبير القائم 175 جنيه.

سعر كيلو الجاموس الصغير القائم بـ 175 جنيه.

سعر كيلو الجاموس الكبير القائم بـ 165 جنيه.

سعر البقر الصغير القائم 185 جنيه للكيلو.

أسعار العجول قبل العشر حوالي 35 ألف جنيه حتى 40 ألف جنيه.

أسعار الخرفان في مصر 2024

فيما تأتي أسعاؤر الخرفان في مصر ما بين 6000 إلى 1000 جنيه.

سعر كيلو الخروف البرقي قائم بين 190 جنيه و 225 جنيه.

سعر صكوك الأضاحي 2024

وكانت وزارة الأوقاف المصرية أعلنت عن سعر صكوك الأضاحي لعام 2024 والتي جاءت كالتالي:

سعر صك الأضحية البلدي 8500 جنيه.

سعر صك الأضحية المستوردة حوالي 6000 جنيه.

أسعار الأضاحي 2024

كما يمكنكم أيضاً شراء الأضاحي من خلال منافذ وزارة الزراعة المصرية والتي جاءت أسعارها كالتالي:

سعر كيلو العجول البقري الصغير قائم: 185 جنيهًا.

سعر كيلو الخروف البلدي قائم: يتراوح بين 160 و220 جنيهًا.

سعر الخروف كامل: يتراوح بين 6.000 و10.000 جنيه.

سعر كيلو الخروف البرقي قائم: يتراوح بين 190 و225 جنيهً

سعر كيلو العجول البقري الكبير قائم: 175 جنيهًا.

سعر كيلو العجول الجاموسي الصغير قائم: 160 جنيهًا.

سعر كيلو العجول الجاموسي الكبير قائم: 165 جنيهًا.

أسعار اللحوم البلدي في السوق المصري 2024

كما جاءت أسعار اللحوم البلدي في السوق المصري كالتالي: