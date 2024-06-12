كشوفات الوجبة السابعة!.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 محافظات العراق

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بدأ الكثير من مستفيدي الرعاية الاجتماعية في محافظات العراق، يتساءلون عن ما إذا سيتم صدور الوجبة السابعة خلال الساعات القليلة المقبلة أم لا، حيث إن البرنامج يعمل على ضم عدد كبير من المواطنين الأكثر احتياجًا وأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، بالإضافة إلى أن هذا الدعم يتم العمل على صرفه في هيئة كشوفات يتم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، مجموعة من الخطوات التي على إثرها يتم استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية داخل المحافظات، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية على الإنترنت.

ثم يتم العمل على إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية لتسجيل الدخول.

بعد ذلك ستقوم بإختيار رقم الوجبة والدفعة التي ترغب في استخراج كشوفاتها.

مع تسجيل كافة المعلومات الخاصة بالحصول على الوجبة التي عليها الدور.

ليتم الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية يتم تنزيل كشوفات الرعاية الاجتماعية بالعراق.

صدور الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

لم يتم الإعلان عن أي قرارات أو بيانات رسمية تُفيد بموعد صدور كشوفات الرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراق، حتى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكدت بأن الطلبات قيد أعمال التصحيح والدراسة الميدانية الدقيقة التي تسري على كافة المتقدمين والراغبين في الحصول على الدعم، بالإضافة إلى أنه في حالة وجود أي بيانات أو معلومات جديدة سيتم العمل على إعلانها بأقرب وقت.