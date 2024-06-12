تقديم صرف منفعة الأسرة سلطنة عمان بمناسبة عيد الأضحى المبارك!!.. حقيقة أم شائعة

في ظل اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، وتزامنًا مع مواعيد صرف الرواتب والمنح الشهرية، بدأ العديد في سلطنة عمان في طرح أسئلة واستفسارات متنوعة عن ما إذا سيتم تقديم صرف منفعة الأسرة أم سيتم العمل على صرفها في الموعد الرسمي لها، خاصة وأن عيد الأضحى يوافق يوم الإثنين 17 من شهر يونيو 2024 داخل دولة عمان، ولذلك قام صندوق الرعاية الاجتماعية بسلطنة عمان، بالرد على كافة الاستفسارات والشكاوى، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

موعد صرف منفعة الأسرة 2024 سلطنة عمان

أكد صندوق الرعاية الاجتماعية في سلطنة عمان، أن كل ما يتم تداوله حول تقديم أو تعديل موعد صرف منفعة الأسرة لا أساس لها من الصحة، حتى أنه لم يتم صدور أي بيانات رسمية تُفيد بذلك، وعليه فإن موعد صرف المنفعة يوافق يوم الخميس 20 من شهر يونيو 2024، على أن يحصل عليها جميع المستحقين والمستفيدين من الصندوق ومن المنح المالية التي يتم تقديمها لجميع المواطنين الغير قادرين داخل دولة عمان.

شروط منفعة الأسرة سلطنة عمان

هناك بعض الشروط الواجب توافرها في كافة الراغبين بالحصول على منفعة الأسرة داخل سلطنة عمان، وفقًا لما يلي:-