“وزارة المالية” تُعلن صرف رواتب الموظفين والمستحقين يوم الخميس.. الراتب وعيد الأضحى!

في ظل الإحتفال بقدوم عيد الأضحى المبارك، التي يعتبر من أهم وأبرز المناسبات الوطنية أمام ملايين المسلمين، بدأ الجميع الموظفين والمتقاعدين يتساءلون بشكل متكرر عن موعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين داخل الدولة، وهل سيتم العمل صرفها قبل عيد الأضحى المبارك، نظرًا لشراء المستلزمات والإحتياجات الهامة احتفالاً بهذا اليوم المبارك، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد صرف رواتب الموظفين في الأردن

أوضحت وزارة المالية الأردنية، أن صرف رواتب الموظفين والمستحقين داخل الدولة يوافق يوم الخميس 27 من شهر يونيو 2024، مع إيداع جميع المستحقات المالية في حسابات المستفيدين البنكية، إضافة إلى أن كل ما يتم تدوله بشأن تبكير أو تأخير موعد الصرف لا أساس له من الصحة، حتى أن الوزارة حريصة على إيداع الرواتب وكافة المستحقات المالية في المواعيد الرسمية دون أدنى مشكلات أو عقبات تذكر.

خطوات الإستعلام عن صرف رواتب الموظفين في الأردن

هناك بعض الخطوات لكي يتم الإستعلام عن صرف رواتب الموظفين وجميع مستحقات العاملين في الدولة، كما يلي:-