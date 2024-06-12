نتيجتك الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ارتفاع كبير في البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 الفصل الدراسي الثاني، حيث انطلقت امتحانات الطلاب وفقاً للجدول الزمني يوم الاحد الموافق 19 من مايو الماضي واستمرت فترة الامتحانات حتى الخميس الموافق 30 من مايو، وقد مضى أكثر من عشرة أيام على نهاية الامتحانات، ولذلك يبحث الطلاب وأولياء الأمور في ليبيا عن موعد اعلان نتائجهم،

وهذا بسبب حالة القلق التي تسيطر عليهم، كل يوم يمر على الطالب وهو ينتظر النتائج يكون مثل العام لأنه في هذه المرحلة يحصد مجهود ومذاكرة ثلاثة سنوات و يستعد للالتحاق بالمرحلة الثانوية، ولكن يريد الطلاب أن يتعرفون على نسب النجاح لتحديد مستقبلهم، واليوم نوضح لكم كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 بشكل إلكتروني فور الاعلان عنها ابقوا معنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم الليبية بأن الحملات التفقدية للجان جعلت عدم رصد أي حالة من الغش نتيجة التزام الطلاب، وأن المراقبين قاموا بدورهم على أكمل وجه، وكانت اللجان هادئة وهذا ما ساعد الطلاب على الحل بشكل أفضل، وحسب المصادر التعليمية أن العينات العشوائية الأولى تفيد بأن نسب النجاح للشهادة الاعدادية الليبية تكون مرتفعة بشكل واضح عن العام الماضي،

حيث تتم أعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل مستقر للغاية وسوف يتم الكشف عن النتائج خلال الساعات القليلة القادمة مراعاة لشعور الطلاب وأولياء الأمور الذين ينتظرون النتائج على احر من الجمر.

رابط الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا

عند القيام باعتماد النتائج من قبل الدكتور موسى المقريف وزير التربية والتعليم في ليبيا يتم الرفع على الفور عبر الموقع الرسمي للوزارة والذي يمكنكم الدخول عليه من خلال اتباع الخطوات التالي:.