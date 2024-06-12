اغتنموا الفرصة.. دعاء يوم عرفة 2024 اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وارحمنا انك على كل شئ قدير

دعاء يوم عرفة 2024، يأتي يوم وقفة عرفة ويأتي معه كل الخير وتأتي معه استجاب لدعوات وهو يوم تقشعر له الابدان عن رؤية المشهد العظيم عندما يتوجه الحجاج بالصعود على جبل عرفات لاستكمال مناسك الحج، يتوافد المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها لتأدية مناسك الحج ولا يوجد تفرق بين الغني والفقير، يتوحد المسلمين جميعاً في موسم الحج ويسعى الحجاج لإتمام مناسك الحج بشكل صحيح وسط تكبلير وتهليل ودعوات تفيض بها القلوب،

ينظر الله في تلك اليوم إلى عباده المسلمين ويستجيب للكثير منهم من لا يحمل في قلبه اي شر او غل لأحد، يوم عرفة هو يوم تسبيح يوم دعاء ويوم استغفار لأنه في خير أيام الدنيا وما فيها، لذلك عليكم ان تغتنموا تلك الفرصة بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والندم والتوبة عن الذنوب والمعاصي، اليوم ننشر لكم عبر الفقرات التالية دعاء يوم عرفة 2024.

دعاء يوم عرفة 2024

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك.

اللهم أعنا فنحن ضعفاء إليك، وخُذ بأيدينا إذا تعثرنا وسامحنا يا مولانا على ما كان منا.

اللهم احفظني بالإسلام قائمًا، واحفظني بالإسلام قاعدًا، واحفظني بالإسلام راقدًا، ولا تشمت بي عدوًا ولا حاسدًا.

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيءٍ أن تغفر لي.

اللهم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.

اللهم لا تحرمني العافية والرزق ولاتكلني إلى خلقك بل تفرد لي بحاجتي وتولني برحمتك.

اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحةً.

رب اغفر لي وتب عليَّ إنك أنت التواب الرحيم.

اللهم بك أستعين وعليك أتوكل.

اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل لي مشقته وارزقني من الخير كله أكثر مما أطلب واصرف عني كل شر.

موعد يوم وقفة عرفات 2024-1445

لن يبقى من الوقت على يوم عرفات سوي يومين، ويأتي يوم عرفة ويأتي معه الخير والسعادة للقلب والروح، يوافق يوم وقفة عرفات السبت 15 من يونيو 2024 وهو اليوم 9 من ذي الحجة، وان اول ايام عيد الاضحى المبارك في مصر والسعودية والامارات والكويت والبحرين والعراق وجميع الدول العربية الأحد الموافق 16 من يونيو 2024 و10 من ذي الحجة 1445 هجرياً اعاده الله علينا وعليكم بالخير.

دعاء للميت في يوم عرفة