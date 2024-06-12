الاردب بكام النهاردة.. سعر الأرز الشعير اليوم الاربعاء 12 يونيو 2024 في الأسواق التجارية المختلفة

يعد سعر الأرز الشعير اليوم الاربعاء 12 يونيو 2024 ضمن العمليات البحث الاولى على جوجل، لأن هذه الفترة هناك سحب كبير للارز تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، ويخشى الكثير من المواطنين أن ترتفع الأسعار ويحدث نقص في الكميات داخل الأسواق المحلية، الأرز مصنف ضمن الحبوب وهو واحد من أهم السلع الأساسية يقوم بشرائه الجميع بشكل دائم، وهو ضمن الأطباق الرئيسية على الموائد نظراً لما يحتوى عليه من فوائد،

تسعى الحكومة أن توفر السلع بكميات كبيرة في الأسواق، كما تطرح الأرز في المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل كثيراً، ولذلك ينشغل المواطنين بمتابعة أخر التحديثات والتغييرات في سعر اردب الارز الشعير، لذلك ننشر لحضراتكم اليوم عبر موقعنا البديل سعر الأرز الشعير اليوم الاربعاء 12 يونيو 2024

سعر الأرز الشعير اليوم الاربعاء 12 يونيو 2024

مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الاربعاء 12-6-2024 تأتي أسعار الأرز الشعير على النحو التالي:.

سجل سعر طن الأرز الشعير الحبة العريضة نحو 16000 جنيه.

كما وصل سعر طن الأرز الشعير الحبة الرفيعة نحو 15000 جنيه.

سعر طن الأرز الأبيض كسر 3% عريض الحبة نحو 25000 جنيه.

بينما يصل سعر طن الأرز المصري الحبة الرفيعة نحو 23000 جنيه

موعد موسم حصاد الأرز الشعير

هناك مواسم محددة لزراعة الأرز وبعدها بعد أشهر يأتي موسم الحصاد الذي يبدأ في نهاية شهر 8 أغسطس وحتى شهر 10 أكتوبر ، وتبدأ التجار التعاقد مع المزارعين لاستلام الارز الشعير أو الارز الأبيض حسب المتفق عليه، وبعدها يتم ضخ الأرز في الأسواق، حيث تستهلك مصر أعلى معدل من الارز على مدار العام، ولذلك تهتم الدولة بالإكثار من زراعة الأرز لعدم حدوث اي عجز في المخزون الاستراتيجي، وقد يتم زراعة الأرز على مساحة تتراوح مابين 50 إلى 60 ألف فدان، وأن كل فدان يحتاج إلى 60 كيلو من تقاوى الأرز، ومازال السعي قائم من الحكومة لضبط الأسعار.