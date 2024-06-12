شوكت على الظهور.. نتائج اعتراضات السادس الابتدائي العراق 2024 الدور الأول عموم المحافظات

أصبحت نتائج اعتراضات السادس الابتدائي العراق 2024 هي الشغل الشاغل لدى الطلاب من جميع المحافظات خلال هذه الفترة، يعيش الطلاب حالة من القلق لأنهم يرغبون في معرفة نتائج الاعتراضات وخاصةً بعد شعورهم بصدمة كبيرة من الدرجات التي حصلوا عليها في أداء اختبارات الدور الأول، كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية بأن هناك فرصة للطلاب المتضررين من الدرجات التي حصلوا عليها ويريدون إعادة النظر إلى الإجابات للحصول على حقوقهم، وخاصةً بأن الطلاب كانوا يراجعون الإجابات بعد الخروج من لجنة الامتحانات،

ونظراً لاهتمام الوزارة بهذه النقطة وعدم ضياع مجهود الطالب قمت بفتح باب التسجيل على طلب اعتراض وتقوم الجهة المختصة بفحص كراسات الإجابة مرة أخرىة وبشكل أدق ويلزم من الطالب دفع رسوم الاعتراض والتي تبلغ 3000 دينار عراقي، اليوم نستعرض لكم موعد نتائج اعتراضات السادس الابتدائي العراق 2024.

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي العراق 2024

ينتظر الطلاب خلال هذه الفترة الإعلان الرسمي عن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الدور الاول، حيث تقدم الكثير من الطلبة والطالبات على عملية العتراض في الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم، ويأمل الطلاب أن يتم التدقيق بحذر تلك المرة وأن كان لديهم حق في الدرجات يحصلون عليها وأن يتم تعديل نسب النجاح مراعاة لجهودهم المبذولة،

وأكدت التعليم بأن حالة وجود أخطاء في الدرجات وان الطالب على حق يحصل على المبلغ النقدي الذي قام بدفعه كاملاً دون نقص أي دينار واحد، وحتى الآن لم يتم الكشف عن النتائج ولكن من المؤكد أن النتائج تظهر وترفع الكترونياً بعد عيد الأضحى المبارك.

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي

تحصلون على النتائج إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة وكل ما عليكم اتباع ما يلي