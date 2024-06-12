الله اكبر الله اكبر ولله الحمد.. موعد صلاة عيد الاضحى 2024 في مصر جميع المحافظات

لقد زادت تساؤلات وبحث المواطنين عن موعد صلاة عيد الاضحى 2024 في مصر بجميع المحافظات، مما ارتفعت عملية البحث من أجل معرفة الموعد استعداداً لتأدية صلاة العيد التي تدخل الفرحة والسعادة إلى قلوب المسلمين جميعاً، عند التوجه إلى المساجد والساحات لتأدية صلاة العيد يتقابل الأهل والجيران والأصدقاء والمعارف ويقدمون المعايدة لبعضهم البعض وسط حالة من الفرحة الكبيرة التي من الله علينا بها،

أجواء عيد الأضحى مميزة ومختلفة للغاية ينتظره المسلمين من العام للعام، العد التنازلي على حول عيد الاضحى المبارك قد بدء ولن يتبقى سوى 3 أيام تفصلنا عن الاحتفال وهذا يعتبر سبب رئيسي لكثرة البحث عن موعد صلاة عيد الاضحى 2024 في مصر لذا ترقبوا معنا التقرير التالي لمعرفة التفاصيل.

موعد صلاة عيد الاضحى 2024 في مصر

تم الاعلان عن مواعيد صلاة عيد الاضحى المبارك في جميع محافظات مصر والتي تأتي على النحو التالي:.

محافظة القاهرة 6:18.

محافظة الجيزة 6:18.

محافظة الإسكندرية 6:20.

محافظة بورسعيد 6:11.

محافظة السويس 6:13.

العريش 6:05.

الطور 6:13.

سانت كاترين 6:11.

طابا 6:05.

شرم الشيخ 6:11.

دمنهور 6:19.

أسيوط 6:25.

طنطا 6:17.

المنصورة 6:15.

الزقازيق 6:16.

بنها 6:17.

شبين الكوم 6:18.

كفر الشيخ 6:17.

الفيوم 6:21.

بنى سويف 6:21

المنيا 6:25.

سوهاج 6:24.

قنا 6:21.

أسوان 6:25.

أبو سمبل 6:34.

مرسى مطروح 6:31.

الغردقة 6:15.

الخارجة 6:33.

الإسماعيلية 6:12.

دمياط 6:12.

السلوم 6:39.

حلايب 6:14.

شلاتين 6:16.

نويبع 6:07.

كم باقي على عيد الاضحى المبارك 2024

لقد تم إعلان موعد عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 2024 بشكل رسمي وأن أول أيام العيد الأحد الموافق 16 من يونيو الجاري 2024 وتبدأ إجازة العيد يوم الجمعة 14 يونيو 2024 وحتى السبت 22 من يونيو 202، وأصبحت لن تفصلنا عن اول ايام عيد الاضحى المبارك سوى 3 أيام فقط، وتحتفل الامة العربية والإسلامية بالعيد والفرحة والسعادة تسكن قلوب الكبير والصغير،

مما بدأت أجواء العيد تنتشر في كل مكان من وتقوم محلات الجزارة بذبح الخرفان والبقر والجمال، وتنتشر تكبيرات العيد في كل مكان لأن الكثير ويحرص على تشغيلها منذ اليوم الأول من ذي الحجة، وفي الختام نقدم خالص التهاني للأمة الإسلامية والعربية بعيد الأضحى المبارك وكل عام وأنتم بخير عيد أضحى مبارك.