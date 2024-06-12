“عيدوا وأرسلوا أجمل التهاني“ أجمل عبارات تهنئة عيد الأضحى للاصدقاء والأحباب

لم يتبقى سوى أيام قليلة على عيد الأضحى المبارك والجميع يستغل تلك المناسبات الدينية من أجل إرسال عبارات تهنئة عيد الأضحى للاصدقاء والأقارب، وعيد الأضحى هو من الأعياد الهامة عند المسلمين وتم تسميته بهذا الاسم لأن الجميع يقوم بذبح الأضحية وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين وهذا حدث عندما أمر الله تعالى سيدنا إبراهيم بذبح ابنه اسماعيل وعندما قام بتصديق الرؤيا انزل الله الكبش بدلا من إسماعيل، وهذا ما سنتحدث عنه في السطور التالية.

عبارات تهنئة عيد الأضحى للاصدقاء

سوف نقدم لكم في السطور التالية مجموعة من أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك والتي يمكنك إرسالها إلى الأشخاص المفضلين لديك:

أسأل الله أن تكونوا في هذا العيد ممن غفرت لهم ذنوبهم وأن يملأ الله قلوبكم سعادة وفرح، وكل عام وانتم بخير.

كل عام وجميع الأسرة بخير.

عيد أضحى مبارك لكم ولاسرتكم.

أسأل الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال ويرزقكم الوقوف بعرفات العام القادم بأمر الله.

أعاد الله علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية الأيام بخير.

اطلب من الله أن يأتي العيد وهو يحمل لكم البهجة والسرور وتيسير الأمور.

متى عيد الأضحى المبارك؟

وفقا لما أعلنت عنه دار الإفتاء المصرية أنه من المقرر أن تكون وقفة عرفات يوم السبت الموافق 15 من يونيو ويوم الأحد الموافق 16 من يونيو 2024 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

موعد صلاة عيد الأضحى

سوف يتم أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة 6.18 صباحا وهذا بتوقيت القاهرة.