رابط نتائج التعليم الأساسي 2024 في ليبيا moe.gov.ly وموعد ظهور النتائج

سوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي في ليبيا وهي من أكثر الأشياء التي يتم التساؤل عنها بكثرة في تلك الفترة وبالتحديد بعد أن انتهوا جميع الطلاب داخل الدولة من أداء الاختبارات الخاصة بهم والتي بدأت من يوم 14 من مايو واستمرت حتى يوم 29 من مايو وكانت العملية الامتحانية على ما يرام حيث أنها سارت وفق الإجراءات الاحترازية التي قامت بوضعها الوزارة التعليمية.

نتائج التعليم الأساسي في ليبيا

يمكن الان لجميع طلاب التعليم الأساسي في عموم ليبيا الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة من خلال الخدمة الإلكترونية التي قامت بتوفيرها الجهات التعليمية المسؤولة وهذا من خلال إجراء بعض الخطوات وهي:

في البداية يجب على الطالب الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم. يرجى تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال إدخال البيانات المطلوبة. بعد ذلك قم بالدخول على نتائج الطلاب وهذا من خلال النقر على خيار الخدمات الإلكترونية. سوف يتطلب منك كتابة مجموعة من البيانات مثل: اسم الطالب، رقم الجلوس، رقم التسجيل. أخيرا اضغط على زر عرض النتيجة حتى تحصل على النتيجة الخاصة بك بنجاح.

موعد ظهور نتائج التعليم الأساسي في ليبيا

وفقا لما نقله وزير التربية والتعليم أنه تم الإنتهاء من عملية تصحيح الدرجات والتي تمت على أيدي فريق متخصص في هذا المجال وذلك من أجل إعطاء كل طالب حقه ولكن النتيجة في انتظار الاعتماد وسوف يتم الإعلان عنها في الساعات القليلة القادمة.