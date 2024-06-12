الآن الكشوفات pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة كافة محافظات العراق

اقترب موعد الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية مما جعل الكثير من المستفيدين داخل الدولة يبحثوا عن خطوات الاستعلام وهذا ما سنقدمه لكم من خلال مقالنا، الرعاية الاجتماعية هي من المساعدات التي تقدمها الحكومة العراقية للأشخاص محدودي الدخل وهذا من أجل تحسين الوضع الاقتصادي لديهم ومساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار حيث أن الدولة تسعى بشكل مستمر نحو تقديم كل ما هو أفضل لمواطنيها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أصبح من السهل على جميع المستفيدين في جميع المحافظات داخل العراق الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية وهذا من خلال استخدام الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها الجهات المسؤولة وذلك بمجرد أن تقوم بإجراء الخطوات التالية:

قم بالدخول على منصة مظلتي. بعد ذلك يرجى تسجيل الدخول وهذا من خلال استخدام البيانات التي حددتها الحكومة. يرجى التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية الموجود في الصفحة الرئيسية. ثم بعد ذلك انقر على خيار الرعاية الاجتماعية. يرجى تدوين البيانات المطلوبة ثم انقر على زر استعلام وسوف تحصل على ملف بصيغة pdf يوضح كافة اسماء المقبولين.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

قامت الجهات المعنية بوضع مجموعة من الشروط اللازم توافرها لدى طالبي الرعاية الاجتماعية والتي جاءت على النحو الآتي: