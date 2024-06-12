نتيجتك هنا pdf.. نتائج الثالث المتوسط دور اول 2024 الكرخ الاولى والثانية والثالثة عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم

نتائج الثالث المتوسط دور اول 2024 في الكرخ الاولى والثانية والثالثة ينتظرها الآلاف من الطلاب على أحر من الجمر، ولن تستكفى الطلاب بهذا الانتظار، بل يبحث الطلاب ومعهم أولياء الأمور عن موعد صدور النتائج بشكل رسمي، وهل الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الساعات الأخيرة عن اعلان النتائج بعد عيد الأضحى أمر صحيح، أدى الطلاب الامتحانات الثلاثاء في اليوم الواحد والعشرين من مايو 2024 واستمرت الامتحانات لبضعة أيام،

حيث اختتم الطلاب الامتحانات في اليوم الخامس من شهر يونيو الجاري 2024، وأعرب الطلاب عن إعجابهم الشديد بالاهتمام الكبير التي تقوم به وزارة التربية والتعليم من أجل تحسين المنظومة واستقرار لجان الامتحانات دون الشعور بأي توتر أو قلق داخل اللجان اثناء تأدية الامتحانات، وأن الأسئلة كانت في مقدرة الطالب المتوسط والطالب المتفوق، اليوم نتعرف معاً عبر التقرير التالي على نتائج الثالث المتوسط دور اول 2024.

نتائج الثالث المتوسط دور اول 2024

مازالت أعمال التصحيح ورصد الدرجات لاختبارات الدور الاول للصف الثالث المتوسط في الكرخ الاولى والثانية والثالثة مستمرة ولم تنتهي بعد، وهذا ما أكدت عليه وزارة التربية والتعليم، والتي أفادت بأن فريق التصحيح يدقق في التصحيح لعدم حدوث أي أخطاء، وبعد الانتهاء يتم اعلان النتائج لترفع إلكترونياً، مما أكدت الوزارة أن النتائج تصدر بشكل رسمي بعد عيد الأضحى المبارك فور عودة المصححين إلى لجان الكنترول لإنهاء مهام التصحيح.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الكرخ الاولى والثانية والثالثة

هناك رابط مخصص لاستخراج نتائج الثالث المتوسط لعموم المحافظات العراقية، وتحميل النتائج pdf بكل سهولة للإطلاع على الدرجات في جميع المواد ونسبة النجاح وترتيب الطالب حسب الإدارة التعليمية، لذا نقدم لكم الخطوات الدقيقة لمعرفة النتائج والتي تأتي كما يلي:.