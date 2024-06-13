«اعرف مجموع القبول» تنسيق الثانوية العامة 2024 لجميع محافظات الجمهورية

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية، ولذلك بدء الطلاب في البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2024 حتى يتعرف كل طالب على مستقبله في المرحلة الثانوية وهل يتناسب مجموعه في الصف الثالث الإعدادي لدخول الثانوية العامة، حيث قد وصلت نسبة نجاح الطلاب في المرحلة الإعدادية إلى حوالي 84 % وانتقالهم إلى الصف الأول الثانوي، وفي هذا المقال سوف نقوم بتوضيح كافة التفاصيل.

تنسيق الثانوية العامة 2024

لم يتم الإعلان إلى الآن عن تنسيق الثانوية العامة 2024 من قبل وزارة التربية والتعليم، ولكن من المتوقع أن يكون التنسيق مقارب إلى تنسيق السنة الماضية والذي كان على النحو التالي:

في المقدمة كان تنسيق محافظة بورسعيد والذي وصل إلى 249 درجة.

ثم تنسيق محافظة القاهرة فقد وصل إلى 245 درجة.

يليهم تنسيق كل من محافظة أسيوط ومحافظة القليوبية والذي كان قد يصل إلى 240 درجة حد أدني.

يأتي بعد ذلك تنسيق محافظة الشرقية والذي كان يساوي 238 درجة.

وتنسيق محافظة الغربية والذي وصل حتى 236 درجة.

يلي ذلك تنسيق كل من محافظة المنيا ومحافظة المنوفية ومحافظة الإسماعيلية بنحو 230 درجة.

ثم تنسيق مدارس محافظة الإسكندرية والذي جاء بنحو 228 درجة كحد أدنى.

في النهاية كان تنسيق محافظة الجيزة والذي وصل إلى 218 درجة.

المستندات المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة

عندما يتأكد الطالب من حصوله على المجموع الذي يؤهله للالتحاق بالثانوية العامة، لا بد أن يقوم بإعداد الأوراق التالية للتقديم: