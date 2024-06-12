ثبتها الآن واستمتع بأحلى الأجواء.. تردد قناه تكبيرات العيد 2024 على النايل سات والعرب سات بجودة عالية HD

اقترب عيد الأضحى المبارك والذي سيكون خلال الأيام القادمة، ولذلك بدأ الناس يبحثون عن تردد قناه تكبيرات العيد 2024 للاستمتاع إلى تكبيرات العيد الممتعة ومشاهدة أجواء الاحتفالات لإحياء شعائر الإسلام في تلك المناسبات والاحتفالات الدينية، وتعتبر تلك القناة من القنوات المجانية التي يمكن تنزيلها على أي جهاز تليفزيون دون اشتراكات، ولمزيد من التفاصيل تابعوا القراءة.

تردد قناه تكبيرات العيد 2024

أصبح بالإمكان ضبط تردد قناة تكبيرات العيد 2024 على جميع الأقمار الصناعية، وذلك فقط من خلال استخدام واحد من الترددات التالية على حسب القمر الصناعي:

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات هو 12149.

أما رمز الاستقطاب فهو الأفقي.

ومعدل الترميز هو 27500.

ومعامل تصويب الخطأ ⅚.

بالنسبة إلى جودة القناة فهي HD.

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات سيكون 12015.

مع معدل الترميز 27500.

ثم معامل تصحيح الخطأ ¾.

ومعدل الاستقطاب الأفقي.

وجودة القناة هي HD.

طريقة تثبيت قناة تكبيرات العيد

بعد التعرف على الترددات الجديدة للقناة يمكن تثبيتها على الجهاز بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية: