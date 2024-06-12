24 ساعه افلام كرتون.. استقبل تردد قناة طيور الجنة 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بجودة HD

تزداد عمليات البحث عن تردد قناة طيور الجنة 2024، والتي تعتبر من أولى القنوات الخاصة بالأطفال، والتي تعد من القنوات العربية الرائجة والشهيرة الموجودة داخل منازل جميع الأسر ويرشحونها لأطفالهم، وتعمل القناة على تقديم مجموعة من الأناشيد والأغاني التي تهدف منها إلى كسب الأطفال مهارات جديدة ومفيدة وتعليمهم الآداب الحسنة، وهو ما جعل القناة تحقق تلك الشعبية الكبيرة.

تردد قناة طيور الجنة 2024

أصبح أغلب الأفراد يعرفون أن هناك تردد لقناة طيور الجنة 2024 جديد، ولذلك صار لا بد عليهم من تعديل معلومات القناة وفقاً للتردد الجديد، والذي سوف يكون كما يلي:

في حالة إن كان القمر الصناعي نايل سات سيكون التردد هو 11274 ورمز الاستقطاب الأفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ ¾.

أما إذا كان القمر الصناعي عرب سات فسيصبح التردد عليه 11315 ورمز الاستقطاب العمودي ومعدل الترميز 27500 ومعامل التصحيح للخطأ هو ¾.

خطوات ضبط قناة طيور الجنة

حتى أتمكن من ضبط القناة وفقاً للتردد الجديد قم بإتباع الخطوات التالية: