طريقة عمل رموش الست بالسميد في 10 دقائق لتحلية سريعة وشهية للكبار والأطفال وبدون تكاليف

حلوى رموش الست من أشهر الحلويات الشرقية التي لها شعبية كبيرة في دول الوطن العربي والشرق الأوسط وذلك لأنها خفيفة وهشة وقوامها لذيذ إلى حد كبير، كما أنها من الحلويات التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل وبطريقة اقتصادية أيضاً لذلك تبحث عن طرق تحضيرها معظم ربات البيوت.

مكونات رموش الست

تحتوى هذه الحلوى على فوائد غذائية كبيرة لأنه يتم تحضيرها من الدقيق وجوز الهند والبيض وهذه المكونات لها فوائد كثيرة وتتمثل مكونات الوصفة في النقاط التالية:

2 كوب ونصف دقيق.

نصف كوب سميد ناعم.

نصف كوب متوسط جوز هند.

كوب زبدة.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب سكر أبيض مطحون.

نصف ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

ملعقة فانيليا.

لدهن الوجه نحتاج إلى صفارة بيضة مع القليل من الفانيليا ونقطتان من الخل الأبيض.

مكونات تحضير الشربات

لتحضير شربات رموش الست سوف نحتاج إلى:

كوبان من السكر.

كوب ونصف ماء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ثلاث ملاعق صغيرة ماء زهر.

طريقة عمل رموش الست

لتحضير هذه الحلوى بطريقة سهلة وسريعة يمكن تطبيق الخطوات التالية: