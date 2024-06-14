طريقة عمل رموش الست بالسميد في 10 دقائق لتحلية سريعة وشهية للكبار والأطفال وبدون تكاليف

حلوى رموش الست من أشهر الحلويات الشرقية التي لها شعبية كبيرة في دول الوطن العربي والشرق الأوسط وذلك لأنها خفيفة وهشة وقوامها لذيذ إلى حد كبير، كما أنها من الحلويات التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل وبطريقة اقتصادية أيضاً لذلك تبحث عن طرق تحضيرها معظم ربات البيوت.
مكونات رموش الست
تحتوى هذه الحلوى على فوائد غذائية كبيرة لأنه يتم تحضيرها من الدقيق وجوز الهند والبيض وهذه المكونات لها فوائد كثيرة وتتمثل مكونات الوصفة في النقاط التالية:
- 2 كوب ونصف دقيق.
- نصف كوب سميد ناعم.
- نصف كوب متوسط جوز هند.
- كوب زبدة.
- 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب سكر أبيض مطحون.
- نصف ملعقة كبيرة بيكينج بودر.
- ملعقة فانيليا.
- لدهن الوجه نحتاج إلى صفارة بيضة مع القليل من الفانيليا ونقطتان من الخل الأبيض.
مكونات تحضير الشربات
لتحضير شربات رموش الست سوف نحتاج إلى:
- كوبان من السكر.
- كوب ونصف ماء.
- عصير نصف ليمونة.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- ثلاث ملاعق صغيرة ماء زهر.
طريقة عمل رموش الست
لتحضير هذه الحلوى بطريقة سهلة وسريعة يمكن تطبيق الخطوات التالية:
- في بولة متوسطة نضع الزبدة والسكر البودرة والبيض والفانيليا تخلط المكونات بالمضرب الكهربائي جيداً.
- تضاف المكونات الجافة إلى الخليط وهي الدقيق والسميد وجوز الهند والبيكنج بودر ورشة خفيفة ملح ونقوم بعجن المكونات إلى أن نحصل على عجينة طرية ومتماسكة يمكن تشكيلها بكل سهولة.
- نحضر صينية خبز مبطنة بالسمنة نقوم بتقطيع العجينة وتشكيلها مع مراعاة الضغط عليها بالشركة قليلاً ومراعاة ترك مسافة بين كل قطعة وقطعة.
- عند الانتهاء من الكمية الموجودة من العجين نقوم بوضع صفارة البيضة ورشة الفانيليا والخل في بولة صغيرة ونقلب المكونات ثم ندهن بها الوجه بواسطة فرشاة.
- تسخن الفرن على درجة حرارة 180.
- ترفع بداخل الفرن وتترك حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.
- نخرجها من الفرن ثم ننتظر ثلاث دقائق ونقوم بصب الشربات على الحلوى مع تزيينها بالفستق المطحون “اختياري”.
- لتحضير الشربات نضع الماء والسكر في إناء على نار متوسطة مع التقليب إلى أن ببدأ في الغليان ثم نضيف إليه الليمون والفانيليا وماء الزهر ننتظر لمدة عشرة دقائق ثم نرفعه من على النار.